Высокие темпы роста зарплат в Украине уже повлияли на инфляцию, — НБУ

Динамика инфляции в Украине в целом соответствует базовому сценарию последнего макропрогноза Национального банка за июль 2021 года. Общая инфляция ожидаемо находится выше 10% под влиянием как временных, так и фундаментальных факторов.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ со ссылкой на итоги заседания Комитета по монетарной политике Национального банка 8 сентября относительно уровня учетной ставки.
Как отмечается в сообщении, участники дискуссии отметили, что одним из главных факторов такой инфляционной динамики является сохранение высокого уровня цен на мировых товарных рынках. Инфляция в странах — торговых партнерах Украины также остается на высоком уровне.
«Рост потребительских цен среди прочего подпитывается увеличением производственных затрат предприятий не только на сырье, но и на фонд оплаты труда. Высокие темпы роста зарплат отражают прежде всего общее оживление экономической активности и некоторые административные решения (повышение минимальной зарплаты, пересмотр зарплат в отраслях здравоохранения и образования, доплаты медикам). Давление в сторону роста зарплат, вероятно, также связано с оживлением миграционной активности и нехваткой квалифицированных кадров на рынке труда», — говорится в сообщении.
По данным НБУ, устойчивым остается и потребительский спрос. Это подтверждается данными из разных источников: высокими темпами роста розничной торговли, рекордными продажами автомобилей, ускорением импорта потребительских товаров, активизацией зарубежного туризма, повышением цен на услуги сверх прогноза
«С учетом такого развития событий члены КМП единодушно поддержали повышение учетной ставки до 8,5%», — говорится в сообщении.
Члены КМП также согласились, что сейчас важно не допустить разбалансировки инфляционных ожиданий. В условиях подорожания товаров ежедневного потребления и услуг ожидания домохозяйств могут быстро ухудшиться, что будет создавать дополнительное давление на цены. Соответственно монетарная политика должна оставаться последовательной и взвешенной.
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