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Высокие темпы роста зарплат в Украине уже повлияли на инфляцию, — НБУ

Высокие темпы роста зарплат в Украине уже повлияли на инфляцию, — НБУ

Динамика инфляции в Украине в целом соответствует базовому сценарию последнего макропрогноза Национального банка за июль 2021 года. Общая инфляция ожидаемо находится выше 10% под влиянием как временных, так и фундаментальных факторов.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ со ссылкой на итоги заседания Комитета по монетарной политике Национального банка 8 сентября относительно уровня учетной ставки.

Как отмечается в сообщении, участники дискуссии отметили, что одним из главных факторов такой инфляционной динамики является сохранение высокого уровня цен на мировых товарных рынках. Инфляция в странах — торговых партнерах Украины также остается на высоком уровне.

«Рост потребительских цен среди прочего подпитывается увеличением производственных затрат предприятий не только на сырье, но и на фонд оплаты труда. Высокие темпы роста зарплат отражают прежде всего общее оживление экономической активности и некоторые административные решения (повышение минимальной зарплаты, пересмотр зарплат в отраслях здравоохранения и образования, доплаты медикам). Давление в сторону роста зарплат, вероятно, также связано с оживлением миграционной активности и нехваткой квалифицированных кадров на рынке труда», — говорится в сообщении.

По данным НБУ, устойчивым остается и потребительский спрос. Это подтверждается данными из разных источников: высокими темпами роста розничной торговли, рекордными продажами автомобилей, ускорением импорта потребительских товаров, активизацией зарубежного туризма, повышением цен на услуги сверх прогноза и т. д.

«С учетом такого развития событий члены КМП единодушно поддержали повышение учетной ставки до 8,5%», — говорится в сообщении.

Члены КМП также согласились, что сейчас важно не допустить разбалансировки инфляционных ожиданий. В условиях подорожания товаров ежедневного потребления и услуг ожидания домохозяйств могут быстро ухудшиться, что будет создавать дополнительное давление на цены. Соответственно монетарная политика должна оставаться последовательной и взвешенной.

По материалам РБК-Украина
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