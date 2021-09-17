Є-малятко: как одинокой маме оформить свидетельство о рождении ребенка

Комплексную услугу єМалятко на портале Дія имеют право заказать мамы, которые не состоят в браке и самостоятельно воспитывают ребенка. Finance.ua как портал, всегда заботящийся о ваших кошельках, узнал подробности у Минюста.
Как при этом правильно оформить свидетельство о рождении малыша:
Может ли в свидетельстве стоять прочерк в данных об отце ребенка. По закону, в свидетельстве обязательно указывается фамилия, имя и отчество условного отца ребенка. Эту информацию нужно указать и в заявлении єМалятко.
Можно ли указать фамилию настоящего отца. Фамилию отца нужно указать такую же, как и у вас, только в мужском роде. А имя и отчество вы определяете самостоятельно. Поэтому в заявлении можно указать имя и отчество как настоящего отца, так и мнимого супруга.
Что указывается в графе фамилия, имя и отчество ребенка. Ребенок всегда будет иметь вашу фамилию. Имя вы выбираете самостоятельно. Также нужно обязательно указать отчество ребенка — оно всегда образуется от имени отца, которое вы указали в заявлении.
Если с момента развода прошло полгода, можно ли подать заявление как одинокая мать. Согласно Семейному кодексу, ребенок, родившийся до истечения 10 месяцев после расторжения брака, происходит от супругов.
Напомним, заказать доставку свидетельства о рождении можно через Укрпочту. Услуга доступна для всех родителей новорожденных, получающих услугу єМалятко.
А с 1 июля 2021 года выплата денежной компенсации стоимости единовременной натуральной помощи «Пакет малыша» на детей производится по желанию получателя сразу после рождения ребенка.
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