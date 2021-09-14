Таиланд будет предоставлять 10-летние визы иностранцам, которые вложат в страну не менее $250 000 инвестиций

Правительство Таиланда разработало план для привлечения состоятельных иностранцев в страну – они смогут получить долгосрочную визу в обмен на инвестиции.
Об этом пишет Financial Times.
Чтобы получить визу на 10 лет, нужно вложить в местную недвижимость или гособлигации не менее $500 000. Кроме того, претенденты должны предоставить доказательства, что они получают доход не менее $80 000 в год.
Для пенсионеров требования ниже – инвестиции от $250 000 и доход от $40 000 в год. Тайские власти ожидают увеличения инвестиций на $24 млрд. Еще $8 млрд поступят в виде налогов.
Программа начнет действовать с 2022 года. Она рассчитана на пять лет, но правительство может ее продлить.
Так правительство Таиланда надеется привлечь в страну богатых иностранцев, в том числе пенсионеров и высококвалифицированных специалистов.
Новую визовую программу власти Таиланда разработали после кризиса, вызванного коронавирусом. Он нанес серьезный удар по туристической отрасли страны. Эксперты считают, что туристический поток не скоро вернется к показателю 40 млн человек, с которым курорты Таиланда завершили 2019 год.
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