EPA назвало лидера среди электромобилей по дальности поездки на одной зарядке. И это не Tesla

Агентство по охране окружающей среды (EPA) США подтвердило, что автомобиль Air Dream Edition компании Lucid Motors с 19-дюймовыми колесами имеет запас хода в 835 км Это делает Air Dream Edition лидером на рынке электромобилей по дальности поездки на полном заряде аккумулятора.
Об этом пишет HighTech Plus.
Причем этот результат существенно, на 23% превышает запас хода наиболее дальнобойной версии Tesla – Model S Long Range Plus.
Стоимость Air Dream Edition составит от $169 000 в младшей комплектации. Базовая модель Air поступит на рынок в 2022 году по цене $77 400.
В версиях Lucid Dream Edition Performance с 19- и 21-дюймовыми колесами подтвержденный запас хода составляет 758 и 725 км соответственно. В комплектации Grand Touring с 19-и 21-дюймовыми колесами 832 и 754 км соответственно.
Однако рейтинг EPA отражает только результаты тестирования, которое проводит агентство. В них не учитываются многие факторы, например, плохие метеоусловия, в том числе сильный холод, подъем по крутым холмам и т. п. Даже само агентство предупреждает, что его оценки – это всего лишь ориентир для потребителей при сравнении транспортных средств.
Интересно, что генеральный и технический директор Lucid Motors Питер Роулинсон ранее руководил разработкой Tesla Model S. Уйдя из компании Илона Маска, он пообещал, что его новая фирма бросит вызов Tesla по ценовой доступности, ускорению и уровню роскоши.
Концепт Air Dream Edition был представлен четыре года назад, а разработка автомобиля заняла десять лет. Серийные поставки должны начаться в ближайшее время.
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