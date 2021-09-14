0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 49 0

EPA назвало лидера среди электромобилей по дальности поездки на одной зарядке. И это не Tesla

EPA назвало лидера среди электромобилей по дальности поездки на одной зарядке. И это не Tesla

Агентство по охране окружающей среды (EPA) США подтвердило, что автомобиль Air Dream Edition компании Lucid Motors с 19-дюймовыми колесами имеет запас хода в 835 км Это делает Air Dream Edition лидером на рынке электромобилей по дальности поездки на полном заряде аккумулятора.

Об этом пишет HighTech Plus.

Причем этот результат существенно, на 23% превышает запас хода наиболее дальнобойной версии Tesla – Model S Long Range Plus.

Стоимость Air Dream Edition составит от $169 000 в младшей комплектации. Базовая модель Air поступит на рынок в 2022 году по цене $77 400.

В версиях Lucid Dream Edition Performance с 19- и 21-дюймовыми колесами подтвержденный запас хода составляет 758 и 725 км соответственно. В комплектации Grand Touring с 19-и 21-дюймовыми колесами 832 и 754 км соответственно.

Однако рейтинг EPA отражает только результаты тестирования, которое проводит агентство. В них не учитываются многие факторы, например, плохие метеоусловия, в том числе сильный холод, подъем по крутым холмам и т. п. Даже само агентство предупреждает, что его оценки – это всего лишь ориентир для потребителей при сравнении транспортных средств.

Интересно, что генеральный и технический директор Lucid Motors Питер Роулинсон ранее руководил разработкой Tesla Model S. Уйдя из компании Илона Маска, он пообещал, что его новая фирма бросит вызов Tesla по ценовой доступности, ускорению и уровню роскоши.

Концепт Air Dream Edition был представлен четыре года назад, а разработка автомобиля заняла десять лет. Серийные поставки должны начаться в ближайшее время.

По материалам Mind
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.