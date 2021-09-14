ФГВФЛ вернул Минфину еще 2 млрд грн долга

Фонд гарантирования вкладов досрочно перечислил Министерству финансов 2,07 млрд грн, на данный момент общая сумма задолженности перед государством составляет 108,2 млрд грн.

По данным ФГВФЛ, из этой суммы 1,2 млрд грн погашено по векселям и 0,87 млрд грн по процентам.

Таким образом Фонд продлил досрочное погашение задолженности по займам, взятым у государства для проведения гарантированных выплат вкладчикам в 2014-2017 гг.

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В целом на сегодня Фонд вернул Минфину 21,7 млрд грн долгов, из которых 7,9 млрд грн – проценты.

Из этой суммы ФГВФЛ погасил досрочно в частности:

2018 г. – 1,5 млрд грн;

2019 г. – более 9 млрд грн;

2020 г. – 2 млрд грн;

февраль 2021 г. – 2 млрд грн;

сентябрь 2021 г. – 2,07 млрд грн.

В 2019 году Фонд гарантирования полностью погасил долг перед НБУ на сумму 25,6 млрд грн, из которых 5,5 млрд грн составляют проценты.

Вследствие этого досрочного погашения также уменьшилась база начисления процентов по займам, и сейчас остаток долговых обязательств ФГВФЛ составляет 45,7 млрд грн по номиналу векселей и свыше 62,5 млрд грн процентов, которые должны быть начислены до 2031 года.

«Благодаря досрочным погашениям, Фонд уже сэкономил 15 млрд грн при начислении процентов. Однако, на сегодня общая сумма задолженности перед государством составляет 108,2 млрд грн. В ближайшее время мы ожидаем принятия Верховной Радой законопроекта, который предусматривает реструктуризацию остатка этого долга, в частности, погашения процентов за счет поступлений от взыскания убытков с лиц, причастных к доведению банков до банкротства. Это позволит нам развивать систему гарантирования, прежде всего, уже в этом году повысить гарантированную сумму вкладов до 400 тысяч гривен и подключить Ощадбанк к системе гарантирования вкладов», – подчеркнула финансовый директор ФГВФЛ Елена Нужненко.