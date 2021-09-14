Getmancar тестирует технологию ежедневной выплаты дивидендов своим частным инвесторам

В 2021 году компания приняла решение уйти от собственного автопарка и стать онлайн-платформой для размещения авто для сдачи в краткосрочную аренду.

Об этом компания сообщила Finance.ua.

Сейчас Getmancar начал выплачивать инвесторам дивиденды ежедневно. Пока такая система работает в тестовом режиме и с несколькими инвесторами.

В настоящее время ежедневные выплаты получают инвесторы, которые отдали в парк от семи машин. Это связано с большим объемом финансовых сводок, которую сотрудники Getmancar делают вручную. В планах компании – масштабировать систему выплаты дивидендов ежедневно на всех инвесторов компании, даже с одним авто в парке. Об этом сообщил CEO и основатель Getmancar Тарас Гетманский.

«До этого инвестор получал выплаты ежемесячно. Например, за июль инвестор получает деньги 20 августа, потому что нужно было провести много подсчетов. Мы не отправляем деньги клиента инвестору просто так. Наша задача – безопасные отношения с двух сторон – клиента и инвестора. Сейчас мы приблизительно закладываем наши расходы и авансируем инвестора. Ежедневные выплаты очень удобны для инвестора – нет никаких задержек, средства приходят сразу на карту и отображаются в личном кабинете», – рассказал Тарас Гетманский.

Игорь Торшин стал инвестором Getmancar после того, как прочел о сервисе на одном новостном портале. Вначале отдал в шеринг одну машину, спустя год семь его Ford Fiesta доступны в приложении: «Для меня инвестиция в Getmancar – это постоянный денежный поток. Кроме того, я работаю через ФЛП – все деньги официальные. Изначально я думал, что ежемесячная оплата удобнее, но сейчас тестирую ежедневную выплату и это очень удобно – я вижу, как моя инвестиция работает каждый день».

Справка Finance.ua: