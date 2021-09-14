Банки выдали 5,5 млрд грн кредитов под портфельные гарантии

По состоянию на 1 сентября по государственным гарантиям на портфельной основе 10 банков предоставили бизнесу 2018 кредитов на 5 543 млн грн.

По данным Минфина, обязательства по основному долгу, который частично обеспечен госгарантиями на портфельной основе, составили 2,505 млрд грн.

Это составляет около 64% от общего лимита гарантий, предоставленных в прошлом году (3,93 млрд грн).

При этом в августе предоставлено 98 кредитов на 436 млн грн с долей гарантированных государством по основному долгу обязательств в 189 млн грн.

Лидером по размеру выданных кредитов на портфельной основе является государственный Ощадбанк – 722 кредиты на 2,13 млрд грн. По количеству выданных кредитов лидирует государственный ПриватБанк, который предоставил 948 займов на 865 млн грн.



Инфографика: Минфин

Среди регионов по сумме и количеству выданных займов по программе лидирует Киев – 165 кредитов на 631 млн грн, Львовская область – 366 млн грн (138 кредитов) и Днепропетровская – 323 млн грн (133 кредита) области.

По видам экономической деятельности больше всего кредитов, частично обеспеченных госгарантиями на портфельной основе, выдано в сферах оптовой и розничной торговли (711), сельского хозяйства (576) и перерабатывающей промышленности (310).



Инфографика: Минфин