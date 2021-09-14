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Укроборонпром получил полмиллиарда прибыли за полгода

Укроборонпром получил полмиллиарда прибыли за полгода

За первое полугодие 2021 года предприятия государственного концерна «Укроборонпром» отчитались о 517,6 миллиона гривень сводного чистой прибыли.

Об этом свидетельствует отчет о выполнении показателей финансового плана концерна, сообщает Марлин.

В отчет включены финансовые показатели 78 субъектов хозяйствования.

«Общая сумма доходов предприятий составляет 10,3 млрд грн. По данному показателю выполнение плана составило 99,5%», — уточнили в концерне.

По состоянию на июль 2021 года активы Концерна оцениваются в 73,6 млрд грн. «Укроборонпром» также имеет 48,3 млрд грн финансовых обязательств.

В течение отчетного периода предприятиями концерна «Укроборонпром» уплачено налогов, сборов и других обязательных платежей на сумму 1,9 млрд грн, что больше плана на 209 млн грн (выполнение на 112,3%).

В отчете также говорится о проблемах предприятий-участников концерна, которые негативно повлияли на формирование финпоказателей:

перенос сроков выполнения действующих контрактов на неопределенный срок, что связано с приостановкой экспортно-импортных операций из-за COVID-19;

низкая загруженность производственных мощностей предприятий государственными контрактами и незначительным финансированием заключенных контрактов;

неудовлетворительная работа некоторых руководителей в управлении государственным имуществом.

Негативные факторы привели к тому, что некоторые предприятия перешли на сокращенную рабочую неделю.

По материалам Економічна Правда
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