Укроборонпром получил полмиллиарда прибыли за полгода

За первое полугодие 2021 года предприятия государственного концерна «Укроборонпром» отчитались о 517,6 миллиона гривень сводного чистой прибыли.
Об этом свидетельствует отчет о выполнении показателей финансового плана концерна, сообщает Марлин.
В отчет включены финансовые показатели 78 субъектов хозяйствования.
«Общая сумма доходов предприятий составляет 10,3 млрд грн. По данному показателю выполнение плана составило 99,5%», — уточнили в концерне.
По состоянию на июль 2021 года активы Концерна оцениваются в 73,6 млрд грн. «Укроборонпром» также имеет 48,3 млрд грн финансовых обязательств.
В течение отчетного периода предприятиями концерна «Укроборонпром» уплачено налогов, сборов и других обязательных платежей на сумму 1,9 млрд грн, что больше плана на 209 млн грн (выполнение на 112,3%).
В отчете также говорится о проблемах предприятий-участников концерна, которые негативно повлияли на формирование финпоказателей:
перенос сроков выполнения действующих контрактов на неопределенный срок, что связано с приостановкой экспортно-импортных операций из-за COVID-19;
низкая загруженность производственных мощностей предприятий государственными контрактами и незначительным финансированием заключенных контрактов;
неудовлетворительная работа некоторых руководителей в управлении государственным имуществом.
Негативные факторы привели к тому, что некоторые предприятия перешли на сокращенную рабочую неделю.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
40% украинцев готовы переехать в другую страну на постоянное место жительства (опрос)Вчера, 21:00 - 1686 4
Где самое дешевое жилье в Европе: рейтинг столицВчера, 17:18 - 6092 3
Особенности продажи и покупки автомобиляВчера, 18:00 - 1376 3
За что будут аннулировать диплом о высшем образованииВчера, 05:34 - 10335 2
В Киеве за трафиком на дорогах будут следить камеры с искусственным интеллектомВчера, 23:16 - 262 1
Считают ли доходом единщика проценты от депозита - объяснение ГНСВчера, 13:19 - 7203 1
Где самое дешевое жилье в Европе: рейтинг столицВчера, 17:18 - 6092 3
Кто импортирует больше всего подсолнечного масла из Украины6 ч. назад - 2686
С 20 сентября в Украине стали действовать новые правила карантинаОколо часа назад - 1868
40% украинцев готовы переехать в другую страну на постоянное место жительства (опрос)Вчера, 21:00 - 1686 4
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 625 1
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 233
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 960 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 642
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 784 5