Межбанк: рынок не будет скучать

Этот понедельник на валютном рынке пройдет под влиянием трех основных факторов:

1) завершения расчетов клиентов с бюджетом по налогам;

2) проведения хозяйственных операций клиентов по текущей деятельности;

3) действий спекулянтов.

В связи с выходными, на которые в этом месяце пришлось окончание периода расчетов с бюджетом – многие даже крупные компании не успели еще это сделать. Это уже грозит штрафными санкциями и сегодня эти клиенты будут закрывать эти операции в первую очередь. Многие из них активно станут продавать для этого валютную выручку, зашедшую им пятницей. Рост предложения на межбанке – всегда позитивный фактор для гривны. Но одна из “головных болей” для наших экспортеров – это постепенное снижение цен на руду. Период роста ценников на мировых рынках уже прошел, и нашим компаниям, работающим в этом секторе, придется привыкать к сокращению их доходов, а это всегда болезненно.

На фоне высоких цен на энергоносители и приближения отопительного сезона и холодов – это скоро поменяет расклад соотношения спроса и предложения на торгах и начнет активно “давить” на курс. Пока это во многом компенсируется заходом аграриям выручки от урожая (в первую очередь – зерновых), но она не бесконечна. А значит – всем крупным игрокам стоит задуматься о том, что в ближайшее время будет с трендом на межбанке.

Пока же клиентам надо обеспечить расчеты с государством по налогам и текущие хозяйственные операции. Не стоит забывать – завтра начинается последняя декада месяца и не за горами перечисления экспортерам возмещений НДС, что всегда увеличает давление на курс.

Отдельная тема – спекулянты. Не секрет, что последние пару недель перекосы спроса и предложения валюты на торгах усилились и волатильность котировок на межбанке увеличилась. Причем, это заставляет Нацбанк присутствовать на рынке с интервенциями фактически каждый день. Регулятор сглаживает колебания, но это ему удается не всегда.

Этим, да еще и на фоне очередных валютных ралли по паре евро/доллар на международных рынках – активно пользуются спекулянты. И периодически, особенно на скачках евро – им удается прекрасно заработать. Они продолжат в эти дни как работу в формате “в две стороны”, так и при малейшей возможности – раскачку курса при выходе крупных покупателей и продавцов. Это добавит суеты на торгах и будет портить нервы излишне “впечатлительным” клиентам на межбанке во все ближайшие дни.

По нашему прогнозу объем операций на торгах в понедельник в пределах до $130-200 млн при заключении до 440-650 сделок.

Как и практически почти всю прошлую неделю – сегодня мы снова можем увидеть Нацбанк с покупкой как минимум традиционных $5 млн.

Как и в прошлую пятницу – главным мотиватором для всех участников межбанка сегодня станет фактор завершения расчетов с бюджетом.

Курсы межбанка, по расчетам Finance.ua в понедельник будут в пределах: доллар — коридор 26,60-26,80 грн, евро — коридор 31,05-31,40 грн.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 26,72 / 26,74

евро – 31,29 / 31,31

Курсы валют на Межбанке

СМС-рассылка Курсов на Межбанке