В Швейцарии ужесточают требования для въезда иностранных туристов

С понедельника, 20 сентября, путешественники, въезжающие в Швейцарию и не привитые от COVID-19 или выздоровевшие от коронавируса, должны будут предоставлять отрицательный результат тестирования.
Об этом Finance.ua узнал у Reuters.
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«Инфицирование снижается, но остается на высоком уровне – слишком высоком», – заявил министр здравоохранения Швейцарии Ален Берсет.
Он также добавил, что отделения интенсивной терапии в швейцарских больницах остаются очень загруженными. После летних каникул резко возросло количество заражений и госпитализаций, и многие из тех, кто попал в реанимацию, вернулись из-за границы.
Изменения для путешественников. Все путешественники, независимо от статуса вакцинации, должны будут заполнить форму, а те, кто предоставляет ПЦР-тест во время въезда, должны пройти второй тест через 4-7 дней после въезда.
Кроме того, Швейцария ввела новое требование к гражданам – предъявлять COVID-сертификат для входа в бары, рестораны и другие закрытые помещения.
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