0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 58 0

В Швейцарии ужесточают требования для въезда иностранных туристов

В Швейцарии ужесточают требования для въезда иностранных туристов

С понедельника, 20 сентября, путешественники, въезжающие в Швейцарию и не привитые от COVID-19 или выздоровевшие от коронавируса, должны будут предоставлять отрицательный результат тестирования.

Об этом Finance.ua узнал у Reuters.

В телеграмм-канале Finance_ukr вы можете узнать больше об условиях въезда в разные страны. Также мы там публикуем полезные советы для путешественников. Подписывайтесь и вы!

«Инфицирование снижается, но остается на высоком уровне – слишком высоком», – заявил министр здравоохранения Швейцарии Ален Берсет.

Он также добавил, что отделения интенсивной терапии в швейцарских больницах остаются очень загруженными. После летних каникул резко возросло количество заражений и госпитализаций, и многие из тех, кто попал в реанимацию, вернулись из-за границы.

Изменения для путешественников. Все путешественники, независимо от статуса вакцинации, должны будут заполнить форму, а те, кто предоставляет ПЦР-тест во время въезда, должны пройти второй тест через 4-7 дней после въезда.

Кроме того, Швейцария ввела новое требование к гражданам – предъявлять COVID-сертификат для входа в бары, рестораны и другие закрытые помещения.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.