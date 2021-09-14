Как научиться управлять собственными финансами и инвестировать с умом

С каждым годом тема личных финансов становится все острее и актуальней. Цены, инфляция, тарифы на коммунальные услуги и топливо растут бешеными темпами. Налоговое давление увеличивается, заработанные деньги теряют ценность и вес на глазах. Перманентная угроза очередной карантина и риски потерять бизнес или работу пугают и выматывают. Пенсии не будет, об этом уже открыто говорят на государственном уровне.

А как же хочется стабильности и уверенности в будущем для себя и своей семьи. Конечно, остается выбор гарцевать на нескольких работах или вообще податься на заработки. Цена – безвозвратно потерянное время с любимыми, детьми, друзьями, откладывание на когда-то заветное путешествие, любимое хобби.

Есть ли альтернатива? Вероятно, что да. Много экспертов, в том числе и аналитики редакции Finance.ua, пишут статьи и снимают сюжеты об инвестировании.

Выглядит довольно привлекательно. Но ведь и страшно. Как решиться войти на незнакомую территорию со своими, достаточно запутанными, правилами игры? Как избежать ошибок начинающего инвестора? Ведь хуже потерянных средств может быть только потеря доверия и разочарование.

30 октября 2021 редакция сайта “Минфин” при поддержке генерального партнера авторитетной компании в плоскости инвестирования ICU и сайта Finance.ua проводит первую практическую конференцию об инвестициях – Жить на проценты. На этом знаковом событии будет собрано большое количество известных и авторитетных аналитиков, популярных авторов и ведущих каналов на инвестиционную тематику, брокеров и инвестиционных консультантов, юристов и риэлторов, экспертов рынка земли, недвижимости, криптовалюты, налогов, чтобы покрыть весь спектр вопросов, которые беспокоят начинающего инвестора.

Максимум практических кейсов и полезных советов. От того как начать, создать рациональный инвестиционный портфель в соответствии с собственным аппетитом к риску до налоговой оптимизации. Будут рассмотрены все популярные инструменты инвестирования: недвижимость, земля, криптовалюты, акции, ОВГЗ, IPO, драгоценные металлы, залоговое и p2p кредитование.

Уникальной особенностью события станет:

Большая экспо-зона “Ярмарка инвестиционных предложений”, где можно будет не только ознакомиться с различными вариантами инвестирования, но и сразу, на месте (при наличии документов, удостоверяющих личность) сделать свою первую инвестицию или бесплатно оформить брокерский счет.

Возможность лично познакомиться с финансовыми аналитиками и популярными ведущими YouTube каналов Минфин и Finance.ua в специально отведенной съемочной зоне.

А также большое количество розыгрышей призов от партнеров мероприятия.

Эта конференция для тех, кто мечтает создать стабильный пассивный источник дохода и жить на проценты. Узнать детали и зарегистрироваться на событие можно по ссылке.

Лучшее ценовое предложение будет действовать до 1го октября включительно.

Место проведения: Киев, пр. Степана Бандеры, 23, Pochayna Event Hall

Дата: 30 октября, начало в 10:00

Формат участия: оффлайн и онлайн.