Система для мониторинга «олигархов» уже готова — СНБО

Совет нацбезопасности и обороны с августа ввел в эксплуатацию систему мониторинга «олигархов», которая будет использоваться в случае принятия Верховной Радой законопроекта № 5599.
Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал на брифинге 17 сентября по итогам заседания.
Он напомнил, что аппарату СНБО была поставлена задача создать систему мониторинга на выполнение законопроекта № 5599 в случае его принятия в целом. Данилов сообщил, что соответствующая аналитическая система третьего класса была введена в эксплуатацию с августа 2021 года.
Система мониторинга имеет три уровня работы, она может работать с открытыми документами, документами для служебного пользования и документами с грифом «секретно». «Таких систем в Украине почти не существует», — заявил секретарь СНБО.
«Система построена так, чтобы в случае принятия Радой закона мы могли сразу отреагировать на все те вопросы, которые перед нами ставит законодатель», — резюмировал Данилов.
Напомним, президент и Совет нацбезопасности поручили органам центральной исполнительной власти до 7 сентября подготовить для обсуждения проект системы мониторинга олигархов.
Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки на заседании 17 сентября рассмотрел законопроект «об олигархах» № 5599 и рекомендовал Верховной Раде принять его в целом.
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