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PayPal запустила торговлю криптовалютами в Британии

PayPal запустила торговлю криптовалютами в Британии

Международная платежная система PayPal с 17 сентября запустила операции с криптовалютами в Великобритании.

«Мы рады сообщить, что все правомочные клиенты в Великобритании теперь могут покупать, хранить и продавать криптовалюты Bitcoin, Ethereum, BitcoinCash & Litecoin со своей учетной записи PayPal», – сообщила компания.

Ранее PayPal планировала запуск криптовалютного сервиса с конца августа. PayPal имеет более 403 миллионов активных счетов по всему миру и является одной из крупнейших платежных систем, которая предлагает пользователям доступ к криптовалютам.

В Британии сервис PayPal будет конкурировать с сервисом существующих криптовалютных бирж, таких как Coinbase Global Inc., а также финтех-стартапов как Revolut.

Клиенты смогут покупать Bitcoin, Ethereum, Litecoin и Bitcoin наличными через свои кошельки PayPal онлайн или в мобильном приложении.

В прошлом году в октябре PayPal разрешила операции с криптовалютами.

В ноябре PayPal открыла торговлю некоторыми криптовалютами для клиентов из США, а в марте 2021 года разрешила им оплачивать товары и услуги криптовалютой.

По материалам Финансовый клуб
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