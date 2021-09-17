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Tesla больше не возглавляет рейтинг самых «дальнобойных» электромобилей EPA

Tesla больше не возглавляет рейтинг самых «дальнобойных» электромобилей EPA

Электромобиль Lucid Air Dream Edition получил официальную оценку агентства по охране окружающей среды США (EPA) и возглавил рейтинг, став первым в мире электрокаром с запасом хода 520 миль (836,86 км).

Американский измерительный цикл EPA по праву считается аиболеен точным. Долгие годы первые места в нем прочно удерживали автомобили Tesla, и в дальности хода на одном заряде им не было равных.

Еще в конце 2020 года калифорнийский производитель электромобилей Lucid Motors (старое название Atieva) замахнулся на титул, заявив более 800 км для своего первого серийного электромобиля — премиального седана Lucid Air, разработкой руководил бывший главный технолог Model S Питер Роулинсон. И вот сейчас EPA независимо подтвердила эту оценку, и она заметно выше, чем у бывшего лидера — Lucid Motors Air Dream Edition опережает Model S Long Range на целых 115 миль (185 км).

Но эта победа далась Lucid Air Dream Edition весьма высокой ценой — цены на Lucid Motors Air Dream Edition с батарейным блоком 113 кВт•ч и 19-дюймовыми дисками в США начинаются от $169 000. В то же время Tesla Model S Long Range почти вдвое дешевле — 89 990 долларов.

Одновременно EPA оценило и другие конфигурации Lucid Air:

  • Dream Edition с 21-дюймовыми дисками — 481 миля (774 км);
  • Dream Edition Performance — 471 миля (758 км) с 19-дюймовыми дисками и 451 миля (726 км) с 21-дюймовыми дисками;
  • Grand Touring — 516 миль (830 км) с 19-дюймовыми дисками и 469 миль (755 км) с 21-дюймовыми дисками.

В 2022 году Lucid Motors планирует выпустить «народную» версию Lucid Air за $77 400 (с применением скидки $69 900). Здесь будет уместно вспомнить, как в 2020 году Илон Маск снизил цену Tesla Model S до $69 420, чтобы перебить предложение Lucid Air.

Ранее Tesla планировала выпуск Model S Plaid+ с запасом хода 840 км, но в итоге передумала выпускать дальнобойный вариант флагманского седана. Илон Маск тогда заявил, что в таком автомобиле нет смысла, поскольку запаса в 400 миль «хватит всем».

По материалам ITC.ua
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