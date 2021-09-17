Tesla больше не возглавляет рейтинг самых «дальнобойных» электромобилей EPA

Электромобиль Lucid Air Dream Edition получил официальную оценку агентства по охране окружающей среды США (EPA) и возглавил рейтинг, став первым в мире электрокаром с запасом хода 520 миль (836,86 км).
Американский измерительный цикл EPA по праву считается аиболеен точным. Долгие годы первые места в нем прочно удерживали автомобили Tesla, и в дальности хода на одном заряде им не было равных.
Еще в конце 2020 года калифорнийский производитель электромобилей Lucid Motors (старое название Atieva) замахнулся на титул, заявив более 800 км для своего первого серийного электромобиля — премиального седана Lucid Air, разработкой руководил бывший главный технолог Model S Питер Роулинсон. И вот сейчас EPA независимо подтвердила эту оценку, и она заметно выше, чем у бывшего лидера — Lucid Motors Air Dream Edition опережает Model S Long Range на целых 115 миль (185 км).
Но эта победа далась Lucid Air Dream Edition весьма высокой ценой — цены на Lucid Motors Air Dream Edition с батарейным блоком 113 кВт•ч и 19-дюймовыми дисками в США начинаются от $169 000. В то же время Tesla Model S Long Range почти вдвое дешевле — 89 990 долларов.
Одновременно EPA оценило и другие конфигурации Lucid Air:
В 2022 году Lucid Motors планирует выпустить «народную» версию Lucid Air за $77 400 (с применением скидки $69 900). Здесь будет уместно вспомнить, как в 2020 году Илон Маск снизил цену Tesla Model S до $69 420, чтобы перебить предложение Lucid Air.
Ранее Tesla планировала выпуск Model S Plaid+ с запасом хода 840 км, но в итоге передумала выпускать дальнобойный вариант флагманского седана. Илон Маск тогда заявил, что в таком автомобиле нет смысла, поскольку запаса в 400 миль «хватит всем».
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