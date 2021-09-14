Государственные гарантии и отмененные расходы: что предлагают в Госбюджете-2022

В проект бюджета-2022 закладывают рост доходов выше, чем расходов. Доходы государственного бюджета ожидаются на уровне 1 267,4 млрд грн. Это на 160 млрд грн или 14,4% больше по сравнению с планом на 2021.
Об этом рассказала руководитель Центра анализа публичных финансов и публичного управления Киевской школы экономики Дарья Марчак.
Что надо знать о запланированных поступлениях? План по доходам на 2022 год строится на основе действующего прогноза основных макроэкономических показателей, определенных в Бюджетной декларации на 2022 — 2024 годы.
«Текущий план поступлений строится на действующей налоговой базе. Это означает, что эффект от норм, определяемых законопроектом № 5600, не является учтенным в доходной части бюджета на 2022 год. Но в то же время, как мы видим из презентации министра финансов, некоторые дополнительные источники доходов и расходов могут появиться в проекте бюджета ко второму чтению», — говорит Марчак.
По данным аналитиков КШЕ, расчет налоговых поступлений выглядит реалистичным с учетом текущей динамики роста налоговых поступлений в бюджет и ускоренной инфляции.
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Эксперты отмечают, что структура налоговых поступлений не претерпела значительных изменений в проекте бюджета на 2022 год по сравнению с 2021 годом.
Ключевой вес в доходах бюджета-2022 будут иметь косвенные налоги — более 60% из них:
Среди прямых налогов 13% поступлений обеспечит НДФЛ и военный сбор, 11% – налог на прибыль предприятий.
Наибольший рост среди налогов запланирован по вывозной пошлине (206,7% от плана 2021 года), что кажется реалистичным, поскольку уже за 7 месяцев текущего года план 2021 года перевыполнен на 52%. К тому же планируется рост экспорта.
Меньше всего доходов планируется получить от:
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«Как по мне, является немного тревожным сигналом то, что вообще не планируется получение средств от программ помощи ЕС, правительств иностранных государств, международных организаций, доноров. Эти средства обычно имеют очень малый вес в законе о проекте госбюджета. Но в то же время это означает, что Украина имеет очень активное сотрудничество по некоторым направлениям реформ. А отсутствие таких поступлений может свидетельствовать о пессимизме правительства в части работы с международными организациями», — подчеркнула аналитик Киевской школы экономики.
Сколько будем платить за государственный долг Как следствие большого дефицита-2020 и 2021, расходы на обслуживание госдолга дальше растут (122,7 млрд грн до 2021, или на 14% – в соответствии с планом). То есть каждая восьмая гривна расходов бюджета уже
идет на обслуживание долгов
По мнению Марчак, это не является негативной стороной проекта бюджета, ведь Украина не может не осуществлять эти выплаты. Но такая ситуация с ростом выплат на долги является «следствием очень агрессивных заимствований» в предыдущие годы.
Государственные гарантии. В 2022 году правительство планирует достаточно активно предоставлять государственные гарантии в объеме 78,2 млрд грн.
«Однако важная ремарка! Запланировать предоставление этих гарантий не равно и не означает, что они будут предоставлены. Мы видим по результатам этого года, что планировалось предоставлять до 80 млрд грн госгарантий, но пока предоставлено только три государственные гарантии на значительно меньший объем», — подчеркнула эксперт.
Запланированная правительством сумма — это 6% плановых доходов общего фонда государственного бюджета. Однако аналитики КШЕ считают это негативным, поскольку нормы Бюджетного кодекса запрещают предоставлять государственные гарантии на сумму более чем 3% плановых доходов общего фонда государственного бюджета. Это «фискальное правило», направленное на уменьшение риска от предоставления госгарантий для бюджета.
От каких расходов отказались? В проекте бюджета-2022 отменяются 49 бюджетных программ, содержащихся в бюджете-2021. Общая сумма этих программ — 24,3 млрд грн.
Самые большие отмененные программы:
Также 10 отмененных бюджетных программ являются «пустыми». То есть хоть такие программы и содержатся в действующей версии бюджета на текущий год, но по ним не предусмотрено ни одной гривны.
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