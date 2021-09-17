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Магазин ИКЕА в Киеве начинает продажу мебели для геймеров (фото)

Магазин ИКЕА в Киеве начинает продажу мебели для геймеров (фото)

Новый ассортимент для геймеров, разработанный IKEA в сотрудничестве с Republic of Gamers (ROG), будет доступен в магазине городского формата IKEA в Киеве и в онлайн-магазине с начала октября. Он будет состоять из 15 наименований товаров и поможет создать целостные персонализированные решения, которые не только прекрасно впишутся в дом, но и увеличат игровую эффективность.

«IKEA стремится создать лучшую повседневную жизнь для многих людей — и для геймеров, в том числе. Мы сотрудничаем с настоящим экспертом в мире игр, который глубоко знает игровую индустрию и хочет найти новые пути сочетания игр с пребыванием дома.

Таким образом, мы объединили лучшие практики компаний IKEA и ROG и демократизировали игровой опыт, создав как функциональные и доступные товары, так и комплексные игровые решения. Надеемся, что это позволит украинским геймерам обустроить свое игровое пространство», — сказал Флориан Мелле, менеджер IKEA в Украине.

Новый игровой ассортимент, ориентированный на ПК геймеров, состоит из такой мебели, как игровые столы, стулья, и из аксессуаров — держатели для чашек, для защиты пола, многофункциональной подушки/одеяла, кольцевой лампы и тому подобное.

Он предлагает игровые столы и стулья в разных ценовых категориях, чтобы соответствовать потребностям различных целевых групп.

“Геймеры во всем мире знают и любят бренд ROG и вдохновляют на то, чтобы предлагать рынку самые интересные игровые инновации. Наше новое партнерство с экспертами из IKEA позволит ROG найти новые и интересные способы по улучшению быта геймеров», — сказал Крис Хуан (Kris Huang), генеральный менеджер подразделения ASUS Gaming Gear and Accessory Business.

Коллекция включает пять групп товаров: HUVUDSPELARE, MATCHSPEL, UTESPELARE, LÅNESPELARE и UPPSPEL. Хотя товары UPPSEL были созданы в тесном сотрудничестве с ROG, суббрендом ASUS, остальные товары из серии были разработаны IKEA на основе знаний и инсайтов, полученных в результате сотрудничества, чтобы предложить широкий ассортимент геймерских товаров и удовлетворить потребности геймеров с точки зрения функциональности.

По материалам ITC.ua
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