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Инвестиционный гигант США продал почти все запасы драгоценного метала

Инвестиционный гигант США продал почти все запасы драгоценного метала

Инвестиционный аналитик BlackRock Расс Кестер заявил, что компания решила продать почти все свои запасы золота, поскольку прогнозирует нормализацию эффективных процентных ставок на фоне восстановления мировой экономики.

Кестер добавил, что 14 месяцев назад позиция инвестиционного гиганта в золоте была довольно значительной, однако в компании считают, что этот актив станет менее эффективным на фоне налаживания ситуации с процентной ставкой, как в середине 2020 года. Восстановление глобальной экономики и высокий уровень инфляции – это факторы, которые способствуют тому, что центробанки начнут отказываться от политики экономических стимулов.

Такой шаг уменьшит привлекательность драгоценного металла для инвесторов Ожидается, что Федеральная резервная система США обнародует график сокращения покупок облигаций на следующей неделе, и темпы этого процесса будут иметь решающее значение для золота. Всего за последний год стоимость драгоценного металла упала на 7%. Согласно с данным GoldHub, сейчас цена золота колеблется на уровне 1762 доллара за унцию.

Это процентная ставка, которую инвестор, вкладчик или кредитор получает после инфляции. Формально может быть описана уравнением Фишера, которое указывает на то, что реальная процентная ставка примерно равна номинальной процентной ставке за вычетом ставки инфляции.

Инвестиционный аналитик BlackRock заметил, что прогнозируемый рост доходности облигаций США с учетом инфляции означает, что золото потеряет ценность для хеджирования (ограничение риска) капиталов. Кестер отметил, что в такой ситуации акции – лучший вариант для страхования своих доходов от краткосрочного роста инфляции, чем золото, которое не приносит денежного потока.

По материалам Телеканал 24
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