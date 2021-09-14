Инвестиционный гигант США продал почти все запасы драгоценного метала

Инвестиционный аналитик BlackRock Расс Кестер заявил, что компания решила продать почти все свои запасы золота, поскольку прогнозирует нормализацию эффективных процентных ставок на фоне восстановления мировой экономики.
Кестер добавил, что 14 месяцев назад позиция инвестиционного гиганта в золоте была довольно значительной, однако в компании считают, что этот актив станет менее эффективным на фоне налаживания ситуации с процентной ставкой, как в середине 2020 года. Восстановление глобальной экономики и высокий уровень инфляции – это факторы, которые способствуют тому, что центробанки начнут отказываться от политики экономических стимулов.
Такой шаг уменьшит привлекательность драгоценного металла для инвесторов Ожидается, что Федеральная резервная система США обнародует график сокращения покупок облигаций на следующей неделе, и темпы этого процесса будут иметь решающее значение для золота. Всего за последний год стоимость драгоценного металла упала на 7%. Согласно с данным GoldHub, сейчас цена золота колеблется на уровне 1762 доллара за унцию.
Это процентная ставка, которую инвестор, вкладчик или кредитор получает после инфляции. Формально может быть описана уравнением Фишера, которое указывает на то, что реальная процентная ставка примерно равна номинальной процентной ставке за вычетом ставки инфляции.
Инвестиционный аналитик BlackRock заметил, что прогнозируемый рост доходности облигаций США с учетом инфляции означает, что золото потеряет ценность для хеджирования (ограничение риска) капиталов. Кестер отметил, что в такой ситуации акции – лучший вариант для страхования своих доходов от краткосрочного роста инфляции, чем золото, которое не приносит денежного потока.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зарплаты в Польше возрастут в следующем годуВчера, 21:02 - 1040 11
Skoda приостановит производство авто из-за дефицита чипов17 ч. назад - 854 8
В Киеве начали действовать новые стандарты в транспорте7 ч. назад - 1731 7
Липецкая фабрика Рошен не смогла оспорить доначисление налогов почти на 140 млн грнВчера, 17:30 - 934 5
Комитет ВР рекомендовал законопроект об «олигархах» ко второму чтению: что изменилось2 ч. назад - 87 3
В Киеве начали действовать новые стандарты в транспорте7 ч. назад - 1731 7
Правительство предполагает падение гривны в 2022 году — проект госбюджета9 ч. назад - 1394
Миллиардер Рэй Далио назвал условие краха Bitcoin14 ч. назад - 1303
Зарплаты в Польше возрастут в следующем годуВчера, 21:02 - 1040 11
В Европе закрылись два завода из-за дорогого газа6 ч. назад - 965
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)6 ч. назад - 148
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 166
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 810 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 510
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 705 5