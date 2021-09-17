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Кто должен проверять наличие страхового полиса в электронной системе

Кто должен проверять наличие страхового полиса в электронной системе

Работники полиции остановили автомобиль. По просьбе водителя сообщить причину запинки сообщили о нарушении ПДД. Однако, доказательств нарушения инспекторы не предоставили.

Об этом пишет Дорожный адвокат.

Из-за отсутствия доказательств нарушения водитель отказался предъявить страховой полис. За отсутствие страхового полиса в отношении водителя вынесли постановление о привлечении его к административной ответственности, и наложили штраф 425 грн.

Водитель обжаловал постановление в суде. В иске отметил, что он не нарушал ПДД. Доказательств обратного работниками полиции не предоставлено. Учитывая, что инспектором не было представлено доказательств нарушения ПДД, по мнению водителя, инспектор не имел права требовать предъявления документов для проверки.

Предоставляя оценку доводам водителя, суд отметил, что право органов полиции проверять наличие указанных в пункте 2.1 ПДД документов на право управления, в частности полиса водителя, корреспондируется с обязанностью водителя иметь при себе и по требованию работника полиции предъявить такие документы.

Таким образом, отсутствие полиса является основанием для привлечения водителя к административной ответственности.

Вместе с тем суд обратил внимание, что инспектор имел возможность проверить наличие страхового полиса через электронную систему, что им не было сделано. При этом, судом установлено, что водитель на момент остановки все же имел действующий полис. Однако не предъявлял его по личным убеждениям.

По результатам рассмотрения дела суд отменил штраф полиции из-за того, что инспектор не воспользовался правом проверки наличия полиса по базе МСТБУ.

По мнению суда, даже если водитель отказался предъявлять полис, инспектор должен был самостоятельно проверить его наличие в электронной системе. И только после отсутствия такого полиса в электронной базе инспектор имел права оштрафовать водителя за отсутствие полиса.

Справка Finance.ua:

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По материалам Finance.UA
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