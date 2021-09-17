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Газпром оценил объем дефицита газа в Европе

Газпром оценил объем дефицита газа в Европе

Отставание закачки газа в европейские ПХГ составляет 22,9 млрд кубометров.

Такую оценку озвучил глава Газпрома Алексей Миллер.

«Все эксперты в Европе и Азии говорят о том, что это отставание в закачке газа в подземные хранилища газа в Европе не наверстать. Европа войдет в осенне-зимний период с дефицитом в подземных хранилищах. Вопрос только с каким объемом?» — сказал он.

По словам Миллера, цена газа в Европе может побить достигнутые рекорды в ближайшее время. Сегодня котировки на торгах в Европе поднялись выше 800 долларов за тысячу кубометров.

Кроме того, глава Газпрома заявляет, что Россия обладает самыми большими в мире запасами газа.

«Запасы газа в России, запасы газа Газпрома являются самыми большими в мире. И мы проблем с нашими запасами не будем испытывать в течение ближайших ста лет», — сказал он.

По его словам, некоторые месторождения на Ямале будут работать до 2132 года.

По материалам Корреспондент.net
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