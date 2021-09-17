Экономист сообщил об особенностях накопительной системы

Вводить накопительную пенсионную систему в Украине нужно было тогда, когда это делали многие страны Восточной Европы, в 90-е года.

Об этом сообщил глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

«Накопительная пенсионная система должна быть как минимум двух уровней: обязательный и добровольный. Последний в Украине существует: украинцы могут открывать для себя пенсионные счета в банках. Но этой функцией мало пользуются, поэтому гораздо эффективнее будет введение второго обязательного накопительного уровня пенсионной системы», — разъяснил экономист.

Как пояснил эксперт, банк насчитывает на депозит процент, и таким образом при выходе на пенсию это дает возможность достойно встретить старость.

Эксперт отметил, что, если в ближайшее время в Украине введут накопительный уровень пенсионной системы, то кроме выгоды для граждан это даст положительный эффект для экономики. А именно длинные деньги для банковской системы.

Справка Finance.ua: