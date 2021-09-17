Юлия Барабаш: How deep is your love? Самые прогрессивные страны мира по внедрению финтех-решений

Многие страны стремятся стать финтех-новаторами, поскольку инвестиции в эту сферу впечатляющие, и каждый хочет ухватить «кусок пирога».

Лидерство упорно за теми, кто первым узрел в этом клондайк: США, Великобритания, Сингапур, Литва и Швейцария. И все из них удерживают лидерство в секторе платежей, DeFi и криптовалютах.

Но чем же измерить прогресс?

Финтех многогранен и его применение максимально ярко отражается в криптоиндустрию, стартап климате профильного сектора, объеме онлайн платежей и в глубине применения блокчейн в стране.

Платежные решения и их проникновения – удачный маркер для анализа. Эта сфера была первым мостиком, между онлайном и старым-добрым пластиком.

Мировые гиганты аналитики ACI Worldwide и GlobalData обнародовали отчет за 2020, согласно которому первых 4 места по объему транзакций в режиме реального времени за «азиатскими тиграми» – Индия (25 478 млн), Китай (15 741 млн), Южная Корея (6 015 млн) и Тайланд (5 241 млн). Замыкает рейтинг Мексика с 942 тыс. транзакций.

Поскольку пандемия привела к всплеску онлайн-транзакций, это еще больше способствовало капитализации проектов, специализирующихся на онлайн-платежах. Так, небезызвестные американский Stripe и британский Plaid почти утроили свои оценки за год.

В целом 10 платежных компаний вошли в топ 50 от Forbes в этом году, что немаловажно – все они из США, а это говорит о высоком уровне проникновения финтеха в стране.

В В2С сегменте число пользователей мобильных платежных приложений выросло на 29% в 2020 году до 92,3 миллиона.

Ожидается, что до конца 2021 года количество пользователей увеличится на 9,7%, превысив отметку в 101,2 миллиона.

На рынке бесконтактных мобильных платежей стран АСЕАН, в числе первых — Китай. Объем платежей через смартфоны, по прогнозам, достигнет $1,3 триллиона долларов в 2021 году.

В Европе лидер — Великобритания, где объем бесконтактных платежей в этом году достигнет $98,5 миллиардов, продемонстрировав колоссальный рост на 195% за два года. Ожидается, что в период с 2021 по 2023 год этот показатель вырастет еще на 60% и достигнет $157,8 миллиарда.

Из США в Африку и Азию

Картина самых прогрессивных криптостран существенно меняет географию: в пятерку входят Нигерия – 32%, Вьетнам – 21%, Филиппины – 20%, Турция – 16, Перу – 16%. На 10-м месте – Япония и ее 4%.

Крупнейшая экономика Африки является королем криптовалюты. В Нигерии 32% респондентов сообщили, что за 2020 год владели и пользовались тем или иным видом криптовалют.

Для сравнения, только 6% американцев могут сказать то же самое.

Из глобального опроса потребителей Statista, результаты показывают явную тенденцию: люди из стран Африки, Азии и Южной Америки гораздо чаще владеют криптовалютой или используют ее, чем в Европе, Северной Америке или Австралии.

США же является бесспорным чемпионом мира, когда речь заходит конкретно о Bitcoin. Страны с наиболее развитой экономикой и устойчивыми фиатными валютами оказываются на нижних позициях: в бедных странах, как Нигерия и государствах юго-восточной Азии переводы в крипте в разы дешевле плюс она является неким способом хеджированием инфляции, за счет ограниченности конечного количества монет.

С точки зрения законодательного регулирования, страны делятся на несколько лагерей:

самые передовые из них признали “крипту” как отдельную валюту: Германия, Люксембург (правительство активно участвует в разработке блокчейна), Швеция, Япония.

те, кто приравнял «крипту» к электронным деньгам: Аргентина, Болгария, Гонконг, Исландия (кроме трансграничных переводов), Канада (регулирует обращение законами против отмывания денег и финансирования терроризма), Новая Зеландия, США , Финляндия, Франция, Хорватия.

В России криптоактивы регулируются законодательно с 2021 года, а в Украине Верховная Рада рассматривает законопроект Минцифры во втором чтении и есть все шансы им воспользоваться уже до конца текущего года.

Как я упоминала выше, блокчейн также существенно влияет на финтех-прогресс. Особенно в период пост-пандемии его распространение набирает оборотов при отслеживании вакцинации и паспортов иммунитета и до хранения ценных активов и так называемых NFT-проектов.

Традиционно пальма первенства в имплементации принадлежит американским транснациональным корпорациям как Amazon, IBM, крупным ритейлерам как Lidl и азиатским странам, которые активно внедряют цепочки в государственном секторе. Что касается NFT и ценных активов, наибольшего развития эта сфера достигает в Европе, в частности в Германии, Нидерландах, Великобритании.

Что насчет песочниц?

Стартап климат страны невозможно недооценить. Это, в отличии, от классических индустрий, как энергетика или металлургия, молниеносный способ привлечения инвестиций в экономику.

Здесь, по моему мнению, Литва – настоящий суперстар. Страна вложила недюжинные усилия в создание благоприятной среды для финтех-компаний и стартапов: обновила правовую и бизнес-среду, создала регуляторные «песочницы», провела банковскую реформу, и как результат – 11 место в общемировом рейтинге легкости ведения бизнеса. Имея население меньше, чем в Киеве, Литва имеет статус передового центра финансовых технологий в Европе.

Среди других европейских «передовиков» Великобритания, в частности, Лондон лидирует среди городов Европы по объему привлеченных венчурных инвестиций в финтех-стартапы.

За ним идут Берлин – 21%, Париж – 18%, Стокгольм – 5%, Барселона и Амстердам – по 4%.

Соответственно, и вывод очевиден: экономически развитые страны активно работают над созданием комфортных условий для привлечения финтех-проектов.

Азия также не пасет задних: число зарегистрированных в Сингапуре финтех-компаний превысило 1000, увеличившись за последний год на 70%. Что показательно, почти все из них основаны нерезидентами.

С апреля по июнь 2021 года в мире появилось 136 финтех-единорогов, и большинство из них основаны в США. Штаты всегда были и остаются привлекательными для тех, кто готов рисковать, и явно хочет достичь звезд.

Украине также есть чем похвастаться: на сегодня в стране насчитывается порядка 500 финансовых стартапов. Во многом этому способствует активизация правительства и Национального банка, а также весьма либеральная государственная политика.

Наш первый мобильный банк – monobank, основанный в 2017-м, был признан самым быстрорастущим в мире и привлек внимание крупнейшего инвестиционного фонда Кремниевой долины. И на сегодня, «Власний рахунок» – нео-счастливчик, ставший 7-м по счету украинским банком в смартфоне.

Во-вторых, столица стала пятым городом в мире, где появилась возможность оплатить проезд в метро картой на турникете. За пять лет, с момента с момента реализации было совершено более 100 млн оплат картами и NFC-гаджетами. Мы обогнали Польшу, Канаду и ряд европейских стран, где эта услуга существовала и раньше.

Это показывает быструю и позитивную динамику в отношении населения Украины к инновационным решениям.

Очень приятно отметить заинтересованность государства в развитии отрасли, ведь это как раз тот случай, когда одна success-story успеха может определить вектор развития целой страны.

Сложно уже представить сферу финансовых услуг без технологических решений, и Украина имеет все шансы занять место в пятерке лидеров в Европейском регионе.

Юлия Барабаш, управляющий партнеp SBSB Fintech Lawyers