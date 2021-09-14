По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» больше, чем «Продам» (46,706 млн грн и 46,371 млн грн соответственно).

Количество актуальных предложений «Продам» больше, чем «Куплю» (48 и 39), максимальный курс продажи доллара 26,80 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,74−26,75 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 87 активных заявок по доллару на сумму 93,077 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:

26,7400 — 10 000

26,7400 — 70 000

26,7400 — 20 000

26,7300 — 55 555

26,7300 — 100 000

26,7300 — 100 000

26,7300 — 100 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:

26,7300 — 30 000

26,7300 — 20 000

26,7400 — 50 000

26,7400 — 20 000

26,7400 — 33 333

26,7400 — 10 000

26,7400 — 72 222

Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 26,7535 грн.

Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 26,7178 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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