Исполнительная надпись нотариуса: как отменить взыскание средств

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, решил рассказать, что нужно знать человеку, с которого взыскивают задолженность.
С 6 июля 2021 года вступил в силу приказ Министерства юстиции, который позволил банкам автоматически списывать со счетов граждан долги по требованию государственных и частных исполнителей при наличии задолженности. Одним из документов, на основании которых производится взыскание долга, является исполнительная надпись нотариуса.
Как сообщает Координационный центр по предоставлению правовой помощи, исполнительная надпись нотариуса позволяет начать процедуру взыскания задолженности в значительно более короткие промежутки времени, чем в судебном порядке.
Что нужно знать человеку, с которого взыскивают задолженность:
Документы, на основании которых нотариус может совершить исполнительную надпись:
Касательно сроков:
Алгоритм действий должника в случае, если открыто производство на основании исполнительной надписи нотариуса:
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