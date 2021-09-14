Исполнительная надпись нотариуса: как отменить взыскание средств

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, решил рассказать, что нужно знать человеку, с которого взыскивают задолженность.

С 6 июля 2021 года вступил в силу приказ Министерства юстиции, который позволил банкам автоматически списывать со счетов граждан долги по требованию государственных и частных исполнителей при наличии задолженности. Одним из документов, на основании которых производится взыскание долга, является исполнительная надпись нотариуса.

Как сообщает Координационный центр по предоставлению правовой помощи, исполнительная надпись нотариуса позволяет начать процедуру взыскания задолженности в значительно более короткие промежутки времени, чем в судебном порядке.

Что нужно знать человеку, с которого взыскивают задолженность:

законодательством определены четкие требования как к содержанию исполнительной надписи, так и для документов, на основании которых оно может быть совершена;

важным критерием является срок, в пределах которого надпись может быть совершена. Нарушение требований закона приводит к признанию исполнительной надписи не подлежащей исполнению, а исполнительное производство подлежит закрытию;

документ, в соответствии с которым совершается исполнительная надпись, можно проверить. Должник должен быть уведомлен минимум за 30 дней до совершения исполнительной надписи о нарушении кредитных обязательств и ликвидировать нарушения, которые были допущены, обжаловать выдвинутое требование в судебном порядке или выставить возражения кредитору. В случае невыполнения ни одного из этих действий задолженность считается бесспорной и подлежит взысканию.

Документы, на основании которых нотариус может совершить исполнительную надпись:

заявление взыскателя, содержащее всю предусмотренную законом информацию;

письменное уведомление должника о наличии у него долга, направленное взыскателем за 30 дней, до совершения исполнительной надписи;

наличие оригинала долгового документа, заверенного нотариально, из которого четко усматривается, что срок уплаты долга уже наступил;

выписка со счета должника с указанием суммы задолженности.

Касательно сроков:

исполнительная надпись может быть совершена, если с момента возникновения права требования по долговому документу прошло не более трех лет для взыскания долга с физических лиц. В отношениях между юридическими лицами – не более года;

исполнительная надпись может быть предъявлена к исполнению в течение одного года с момента его совершения.

Алгоритм действий должника в случае, если открыто производство на основании исполнительной надписи нотариуса:

в случае выявления лицом списаний средств со счетов или получения уведомления о наличии долга и открытии исполнительного производства, лицу необходимо обратиться к соответствующему государственному или частному исполнителю с заявлением об ознакомлении с материалами исполнительного производства;

следующий этап – определение правомерности и соответствия совершения исполнительной надписи с требованиями действующего законодательства;

в случае, если выявлены нарушения, составить исковое заявление о признании исполнительной надписи не подлежащей исполнению и подать его в суд по месту нахождения взыскателя либо по месту совершения исполнительных действий;

целесообразным также будет подача заявления об обеспечении иска, путем приостановления взыскания на основании данной исполнительной надписи нотариуса;