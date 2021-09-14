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Долг Пенсионного фонда по казначейским займам достиг 74 млрд грн — Минфин

Долг Пенсионного фонда по казначейским займам достиг 74 млрд грн — Минфин

Рост долгов Пенсионного фонда по займам с единого казначейского счета (ЕКС) формирует значительный фискальный риск уже в 2022 году.

Об этом говорится в аналитической записке Министерства финансов о фискальных рисках и их влиянии на показатели государственного бюджета в 2022 году.

«Тенденция к росту задолженности Пенсионного фонда по займам, предоставленным с ЕКС на покрытие временных кассовых разрывов сохраняется и в дальнейшем. Объем непогашенной задолженности Пенсионного фонда перед достиг в 2021 году уже 12,1 млрд грн, а общая сумма задолженности Пенсионного фонда по таким ссудам по состоянию на 1 сентября 2021 года составляла 74,2 млрд грн», – отмечается в документе.

Среди рисков для выплаты пенсий – уменьшение работающих: численность наемных работников в декабре 2020 года составила 9948,1 тыс. лиц, что на 315,000 меньше, чем в декабре-2019.

Кроме того, в Минфине напомнили, что на начало 2021 года общая сумма задолженности по обязательным страховым платежам и по уплате единого взноса составила 37,6 млрд грн, из которых 20,7 млрд грн по уплате единого взноса, а сумма задолженности по возмещению льготных пенсий достигла 15,5 млрд грн.

При этом существует высокая вероятность роста объема расходов на пенсионные выплаты, в частности в 2022 году, в связи с принятием решения Кассационным административным судом в составе Верховного Суда относительно перерасчета пенсий военнослужащим: реализация этого решения потребует дополнительных 64,6 млрд грн.

Справка Finance.ua:

  • за восемь месяцев 2021 года поступления Пенсионного фонда Украины (ПФУ) от единого социального взноса (ЕСВ) составили 191,2 млрд грн при плане в 184,9 млрд грн;
  • большинство услуг Пенсионного фонда Украины можно получить в электронной форме через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Фонда.
По материалам Mind
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