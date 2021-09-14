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В Минсоцполитики пообещали прибавку женщинам-пенсионерам

В Минсоцполитики пообещали прибавку женщинам-пенсионерам

С 2022 года при выходе на пенсию в 60 лет женщинам будет устанавливаться повышение к пенсии. Finance.ua как портал, который знает все о пенсиях в Украине, узнал о размере повышения для женщин в следующем году.

Как пишет “Пенсионный курьер” со ссылкой на главу Минсоцполитики Марину Лазебную, таким женщинам будет устанавливаться повышение в размере 9%.

“Такое повышение сохранит соотношение в размерах пенсий женщин при одинаковой продолжительности страхового стажа и заработка в 2022 году, который является переходным годом завершения повышения пенсионного возраста женщинам”, – сказала Лазебная.

Напомним, что согласно проекту Государственного бюджета на 2022 год Правительство определило приоритетным повышение пенсионных выплат лицам старшего возраста и дополнительно включило в 2022 году лиц в возрасте от 70 до 75 лет в инициированную Президентом Украины программу увеличения выплат этим гражданам.

Что это значит. Постановление предусматривает установление с октября 2022 года для 1,7 миллиона человек в возрасте от 70 до 75 лет ежемесячных доплат к пенсиям в размере до 300 грн (в пределах размера средней заработной платы (дохода) в Украине за 2020 год).

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Для лиц старше 70 лет при наличии длительного стажа (у мужчин – 35 лет, а у женщин – 30 лет) минимальная пенсионная выплата с октября 2022 года составит 3000 грн.

При наличии стажа меньшей продолжительности минимальная пенсионная выплата для указанных лиц будет определяться пропорционально имеющемуся страховому стажу и при наличии страхового стажа у мужчин 25 лет, а у женщин 20 лет будет составлять не менее 2 500 гривен.

Как накопить на пенсию? Как докупить страховой стаж к пенсии? Стоит ли вкладывать в НПФ? Ответы на эти и другие вопросы о пенсиях вы сможете найти в в телеграм-канале Finance_ukr.

По материалам Finance.UA
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