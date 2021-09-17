Кто импортирует больше всего подсолнечного масла из Украины

В январе-августе 2021 года из Украины было экспортировано 3,09 млн т подсолнечного масла, что на 34% ниже показателя аналогичного периода 2020 года (4,68 млн т). Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы Украины, пишет tripoli.land.
В денежном выражении экспорт украинского подсолнечного масла составил $3,78 млрд, что на 10% больше показателя за январь-август 2020 года ($ 3,43 млрд).
Основными импортерами украинского подсолнечного масла в отчетном периоде были:
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