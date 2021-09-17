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Кто импортирует больше всего подсолнечного масла из Украины

Кто импортирует больше всего подсолнечного масла из Украины

В январе-августе 2021 года из Украины было экспортировано 3,09 млн т подсолнечного масла, что на 34% ниже показателя аналогичного периода 2020 года (4,68 млн т). Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы Украины, пишет tripoli.land.

В денежном выражении экспорт украинского подсолнечного масла составил $3,78 млрд, что на 10% больше показателя за январь-август 2020 года ($ 3,43 млрд).

Основными импортерами украинского подсолнечного масла в отчетном периоде были:

  • Индия – $1 039,4 млн (или 864,35 тыс. т);
  • Китай – $580,4 млн (506,03 тыс. т);
  • Нидерланды – $395,9 млн (324,38 тыс. т);
  • Испания – $283,79 млн (233,04 тыс. т);
  • Ирак – $272,7 млн (231,13 тыс. т).

Справка Finance.ua:

  • осенью стоимость растительного масла в Украине может вырасти до 100 гривен за литр. Экономист Олег Пендзин считает, что цена на растительное масло в Украине никто снижать не будет.
  • цены на подсолнечное масло и сахар в Украине за год выросли почти вдвое. По данным Госстата, в июне этого года подсолнечное масло стоила на 80% дороже, чем в июне 2020 года.
  • 20 июля 2021 Украинская объяснили, почему за границей украинское масло продают в два раза дешевле.
  • в Чехии подсолнечное масло украинского производства стоит около 30 крон, что составляет примерно 35 гривен. В украинских супермаркетах подсолнечное масло стоит от 50 до 75 гривен.
По материалам Finance.UA
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