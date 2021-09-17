Кто импортирует больше всего подсолнечного масла из Украины

В январе-августе 2021 года из Украины было экспортировано 3,09 млн т подсолнечного масла, что на 34% ниже показателя аналогичного периода 2020 года (4,68 млн т). Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы Украины, пишет tripoli.land.

В денежном выражении экспорт украинского подсолнечного масла составил $3,78 млрд, что на 10% больше показателя за январь-август 2020 года ($ 3,43 млрд).

Основными импортерами украинского подсолнечного масла в отчетном периоде были:

Индия – $1 039,4 млн (или 864,35 тыс. т);

Китай – $580,4 млн (506,03 тыс. т);

Нидерланды – $395,9 млн (324,38 тыс. т);

Испания – $283,79 млн (233,04 тыс. т);

Ирак – $272,7 млн (231,13 тыс. т).

Справка Finance.ua:

осенью стоимость растительного масла в Украине может вырасти до 100 гривен за литр. Экономист Олег Пендзин считает, что цена на растительное масло в Украине никто снижать не будет.

цены на подсолнечное масло и сахар в Украине за год выросли почти вдвое. По данным Госстата, в июне этого года подсолнечное масло стоила на 80% дороже, чем в июне 2020 года.

20 июля 2021 Украинская объяснили, почему за границей украинское масло продают в два раза дешевле.