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В ГБР рассказали, в каких регионах Украины чаще всего берут взятки и сколько (карта)

В ГБР рассказали, в каких регионах Украины чаще всего берут взятки и сколько (карта)

Государственное бюро расследований опубликовало статистику задокументированных случаев взяточничества за последние 8 месяцев 2021 года.

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал у ГБР, сколько уголовных дел следователи открыли за получение неправомерной выгоды.

«Только за 8 месяцев 2021 года благодаря работе ГБР задокументировано получение неправомерной выгоды должностными лицами по всей территории Украины на общую сумму 20,8 млн гривен», — сказано в сообщении. Всего следователи открыли 5 822 уголовных дела.

За указанный период наибольшую общую сумму неправомерной выгоды задокументировано в:

  • г. Киеве — 8,8 млн гривен;
  • Харьковской области — 1,8 млн гривен;
  • Киевской области — 1,7 млн гривен;
  • Одесской области — 1,4 млн гривен;
  • Тернопольской области — 1,1 млн гривен.


Инфографика: ГБР

Общий размер убытков, которые обнаружили в результате расследований работники ГБР, составляет 167 млн гривен. Также благодаря работе ГБР арестовано имущества на сумму 365 млн гривен.

Наибольшие суммы убытков в уголовных процессах, направленных в суд, задокументированы в городе Киеве — более 77 млн гривен, в Одесской области — свыше 27 млн гривен и в Винницкой области — почти 20 млн гривен.

482 взяточника получили подозрение. Из них 282 человека, которых обвиняют в принятии предложения, обещания или собственно самой взятки. Среди них:

  • 1 чиновник категории «А»;
  • 108 полицейских;
  • 8 прокуроров;
  • 1 сотрудник СБУ;
  • 20 налоговиков;
  • 19 таможенников;
  • 27 пограничников;
  • 30 работников государственных служб.
  • 51 — других.

В суд направлены обвинительные акты в отношении 429 лиц, из них 232 лица обвиняются по статье получение неправомерной выгоды (ст. 368 УК Украины).

Среди резонансных дел:

  • следователи ГБР завершили досудебное расследование по факту вымогательства 13,5 млн гривен за возвращение захваченного предприятия;
  • в суд направили обвинительный акт в отношении налоговика, который требовал 1 млн гривен взятки у предпринимательницы;
  • будут судить следователя Нацполиции Донецкой области, который требовал 140 000 гривен за избежание наказания за смертельное ДТП.
По материалам Finance.UA
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