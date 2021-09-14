В ГБР рассказали, в каких регионах Украины чаще всего берут взятки и сколько (карта)

Государственное бюро расследований опубликовало статистику задокументированных случаев взяточничества за последние 8 месяцев 2021 года.

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал у ГБР, сколько уголовных дел следователи открыли за получение неправомерной выгоды.

«Только за 8 месяцев 2021 года благодаря работе ГБР задокументировано получение неправомерной выгоды должностными лицами по всей территории Украины на общую сумму 20,8 млн гривен», — сказано в сообщении. Всего следователи открыли 5 822 уголовных дела.

За указанный период наибольшую общую сумму неправомерной выгоды задокументировано в:

г. Киеве — 8,8 млн гривен;

Харьковской области — 1,8 млн гривен;

Киевской области — 1,7 млн гривен;

Одесской области — 1,4 млн гривен;

Тернопольской области — 1,1 млн гривен.



Инфографика: ГБР

Общий размер убытков, которые обнаружили в результате расследований работники ГБР, составляет 167 млн гривен. Также благодаря работе ГБР арестовано имущества на сумму 365 млн гривен.

Наибольшие суммы убытков в уголовных процессах, направленных в суд, задокументированы в городе Киеве — более 77 млн гривен, в Одесской области — свыше 27 млн гривен и в Винницкой области — почти 20 млн гривен.

482 взяточника получили подозрение. Из них 282 человека, которых обвиняют в принятии предложения, обещания или собственно самой взятки. Среди них:

1 чиновник категории «А»;

108 полицейских;

8 прокуроров;

1 сотрудник СБУ ;

; 20 налоговиков;

19 таможенников;

27 пограничников;

30 работников государственных служб.

51 — других.

В суд направлены обвинительные акты в отношении 429 лиц, из них 232 лица обвиняются по статье получение неправомерной выгоды (ст. 368 УК Украины).

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