В ГБР рассказали, в каких регионах Украины чаще всего берут взятки и сколько (карта)

Государственное бюро расследований опубликовало статистику задокументированных случаев взяточничества за последние 8 месяцев 2021 года.
Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал у ГБР, сколько уголовных дел следователи открыли за получение неправомерной выгоды.
«Только за 8 месяцев 2021 года благодаря работе ГБР задокументировано получение неправомерной выгоды должностными лицами по всей территории Украины на общую сумму 20,8 млн гривен», — сказано в сообщении. Всего следователи открыли 5 822 уголовных дела.
За указанный период наибольшую общую сумму неправомерной выгоды задокументировано в:
Инфографика: ГБР
Общий размер убытков, которые обнаружили в результате расследований работники ГБР, составляет 167 млн гривен. Также благодаря работе ГБР арестовано имущества на сумму 365 млн гривен.
Наибольшие суммы убытков в уголовных процессах, направленных в суд, задокументированы в городе Киеве — более 77 млн гривен, в Одесской области — свыше 27 млн гривен и в Винницкой области — почти 20 млн гривен.
482 взяточника получили подозрение. Из них 282 человека, которых обвиняют в принятии предложения, обещания или собственно самой взятки. Среди них:
В суд направлены обвинительные акты в отношении 429 лиц, из них 232 лица обвиняются по статье получение неправомерной выгоды (ст. 368 УК Украины).
Среди резонансных дел:
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