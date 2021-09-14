Где в Украине комфортнее всего жить: ТОП лучших городов

Несмотря на затянувшийся кризис, на Украине есть города, наиболее привлекательные для жизни, по мнению горожан и экспертов.
Самым удобным городом для жизни названа Винница.
Второе место занял Луцк, а третье – Ивано–Франковск.
Исследование провел Международный республиканский институт, который поддерживается Министерством иностранных дел Канады и правительственным Агентством США по международному развитию.
Составители рейтинга провели социологические опросы и поинтересовались у жителей городов об удовлетворенности услугами, которые предоставляются городской и другими властями.
Участники опросов оценили 22 услуги. Главными из них выделены: 1) Состояние тротуаров. 2) Сбор мусора. 3) Состояние транспортной инфраструктуры и качество работы общественного транспорта. 4) Состояние дорог. 5) Состояние учреждений культуры. 6) Состояние публичных парков и скверов. 7) Состояние дворов и придомовых территорий. 8) Деятельность полиции. 9) Состояние окружающей среды и экология. 10) Работа сферы парковок.
В 2018 году авторитетный украинский журнал в десятый раз опубликовал ежегодный рейтинг комфортности городов. По статистике, топ-10 лучших городов Украины для жизни в Украине был другой:
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