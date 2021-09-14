ЕС создает орган для предотвращения кризисов вроде пандемии COVID-19

Новое учреждение Евросоюза, призванное предотвращать кризисы в сфере здравоохранения, такие как пандемия коронавируса, должна в полной мере заработать с начала 2022 года. Оно будет называться Hera (Health Emergency Preparedness and Response Authority) – Учреждение по вопросам готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации в сфере здравоохранения. Вновь созданная структура начинает свою работу уже сейчас.

Об этом сообщили 6 сентября в Еврокомиссии.

Цель работы учреждения – предотвращать в будущем чрезвычайные ситуации, быстрее выявлять опасные возбудители, а также быстрее реагировать на них на международном уровне. К 2027 году на работу Hera предусмотрено шесть миллиардов евро из бюджета ЕС. Учреждение не будет иметь отдельной штаб-квартиры и будет располагаться в помещениях Еврокомиссии.

“Мы должны быть готовы к новому кризису в сфере здравоохранения”, – заявила еврокомиссар по вопросам здравоохранения и безопасности продуктов питания Стелла Кириакидес, цитирует информагентство dpa. По словам еврокомиссара, следует гарантировать, чтобы граждане были быстро и эффективно защищены.

Ранее Еврокомиссия уже предложила усилить Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) и Европейское агентство по лекарственным средствам. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляєн анонсировала создание Hera весной этого года после того, как попала под шквал критики в связи со стратегией ЕС по закупке вакцин от коронавируса.

В дальнейшем Hera должна работать в двух режимах – в подготовительном и кризисном. При первом варианте, как отмечают в Еврокомиссии, учреждение будет заниматься оценкой рисков, поддержкой развития лекарственных средств и развитием производственных мощностей.

Учреждение должно находиться в постоянном диалоге с представителями промышленности с целью разработки стратегии производственных мощностей и целевых инвестиций, а также устранения дефицитов. Например, в начале коронавирусного кризиса ощущалась сильная нехватка масок, защитных костюмов, а затем не хватало сырья для вакцин.

В случае кризиса в области здравоохранения Hera должна переключиться в кризисный режим, чтобы иметь возможность быстро принимать решения. Учреждение должно обеспечить производство и распределение лекарственных средств и вакцин, а также медицинских перчаток и масок. Также учреждение должно мобилизовать экстренную помощь, активизировать разработку медицинских мер противодействия и закупку сырья.