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Рекордные цены на газ в Европе не отразятся на украинцах - Герус

Рекордные цены на газ в Европе не отразятся на украинцах - Герус

Благодаря годовым контрактам на поставки газа, введенным в нашей стране, рекордные цены на «голубое топливо» в Европе не отразятся на украинцах.

Об этом заявил председатель Комитета В Р по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

«То, что делается на спотовых рынках (а спотовый рынок — это на завтра или на следующий месяц), не касается украинских домохозяйств. Потому что в апреле были установлены годовые контракты», — сказал Герус.

Он напомнил, что цены в годовых контрактах для населения остаются неизменными до мая 2022 года, благодаря чему цена газа будет стабильной в течение зимы.

Кроме того, для теплокоммунэнерго действует предложение стабильного тарифа от НАК «Нафтогаз Украины». «Соответственно, у нас этой зимой будет тарифная стабильность, и цены будут намного ниже рыночных», — подытожил Герус.

Как сообщалось, на прошлой неделе стартовая цена природного газа на Украинской энергетической бирже превысила 23 тыс. грн на 1 тыс. кубометров.

По материалам Укринформ
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