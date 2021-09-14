Через WayForPay предприниматели могут продавать товары в онлайн-рассрочку от 5-ти украинских банков

В платежный сервис WayForPay добавлен еще один вид онлайн-рассрочки, с помощью которой предприниматели могут продавать товары в онлайне, – плати частями от Ощадбанк. Теперь в сервисе можно подключить 7 видов рассрочек от 5 банков. При этом, достаточно выбрать необходимые виды рассрочек и активировать их в личном кабинете сервиса, без дополнительных договоров с каждым из банков, без технических интеграции.
На данный момент в сервисе WayForPay доступен прием платежей с помощью 7 видов онлайн-рассрочек, от пяти украинских банков:
Более 8500 онлайн-предпринимателей подключили возможность продавать в рассрочку в своем магазине в сервисе WayForPay.
При оформлении рассрочки на странице WayForPay все происходит онлайн, – покупателю не нужно заполнять данные, отправлять документы и ждать ответа от банка. Сценарий оплаты для всех платежных методов схож: покупатель выбирает вид рассрочки на странице, количество платежей и указывает номер мобильного телефона. В приложении банка подтверждает сумму первого платежа. Вся стоимость товара будет перечислена продавцу. Покупатель будет погашать оплату частями в банке где оформил рассрочку.
Необходимый вид рассрочки достаточно активировать в личном кабинете WayForPay. Выбранный платежный метод будет доступен на платежной странице или виджете.
Можно подключить один вид рассрочки или сразу все 7 видов.
Также, в сервисе отмечают, что онлайн бизнес может использовать только прием платежей с помощью рассрочек, если на данный момент не хотят менять основного провайдера платежей.
В зависимости от выбранного платежного метода, действуют разные тарифы и условия. Во всех вариантах рассрочки продавец получает всю сумму стоимости товара после внесения первого успешно платежа покупателя.
WayForPay – сервис для приема онлайн-платежей. Платформа имеет ряд готовых платежных решений для разнообразного бизнеса. Сервис позволяет быстро настроить прием платежей с помощью карт Visa/MasterCard, Google Pay, Apple Pay, Приват 24, рассрочек и пр. Набор платежных инструментов поможет организовать прием платежей для тех у кого есть или нет сайта.
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