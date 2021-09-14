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Tesla будет работать с мировыми регуляторами над улучшением безопасности данных

Tesla будет работать с мировыми регуляторами над улучшением безопасности данных

Производитель электромобилей Tesla Inc (TSLA.O) будет работать с мировыми регулирующими органами над обеспечением безопасности данных.

Как передает Reuters, об этом заявил генеральный директор компании Илон Маск на онлайн-форуме «Всемирный конгресс автомобилей на новой энергии» в пятницу.

«С быстрым ростом технологий автономного вождения безопасность данных транспортных средств вызывает большее беспокойство общественности, чем когда-либо ранее», — отметил Маск, добавив, что безопасность данных — это ответственность не только одной компании.

Автомобили оснащаются набором датчиков и камер для помощи водителям, который постоянно увеличивается. Но данные, генерируемые таким оборудованием, также могут использоваться производителями для разработки новых технологий, таких как автономные системы вождения, что вызывает обеспокоенность по поводу конфиденциальности и безопасности, особенно когда информация отправляется за границу.

Автопроизводители в Китае обязаны хранить данные, генерируемые транспортными средствами, на месте, и должны получать разрешение регулирующих органов, когда им необходимо экспортировать критически важные данные за рубеж.

Tesla, производящая автомобили в Шанхае, находится под пристальным вниманием в Китае в отношении хранения и обработки данных о клиентах.

По материалам Укринформ
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