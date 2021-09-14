Столичные чиновники присвоили почти 15 млн грн на реконструкции парка «Киото»

Чиновники «Киевского центра развития городской среды» КГГА в ходе реконструкции парка «Киото», находящегося в Деснянском районе Киева, присвоили почти 15 млн грн.
Об этом сообщило Государственное бюро расследований.
По данным ГБР, в 2017 году служебные лица Центра провели тендер на закупку услуг по реконструкции Киевского парка «Киото». Ожидаемая стоимость составила 62,1 млн гривен. Победителем стало общество, которое предложило 49,4 млн гривен.
Выяснили, что работы по реконструкции на момент объявления тендера уже были выполнены. Обществу из городского бюджета перечислили 34,1 млн грн. Однако, по заключению судебной строительно-технической экспертизы, стоимость выполненных строительных работ составила 19,2 млн гривен.
По предварительным данным, действия должностных лиц КП «Киевский центр развития городской среды» нанесли ущерб почти на 15 млн гривен. Полную сумму убытков еще устанавливают.
15 сентября 2021 года провели обыски в офисах коммунального предприятия, по местам проживания бывших руководителей и служебных лиц центра, а также по местам проживания руководителей и подрядчиков. В ходе обысков изъяли вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность должностных лиц КГГА.
После проведения необходимых экспертиз будет решаться вопрос об уведомлении правонарушителей о подозрении.
Предварительная квалификация: злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия, а также присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные организованной группой в особо крупных размерах (ч. ч. 1, 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 УК Украины).
Согласно статье должностным лицам грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и конфискация имущества.
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