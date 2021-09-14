0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 82 0

Столичные чиновники присвоили почти 15 млн грн на реконструкции парка «Киото»

Столичные чиновники присвоили почти 15 млн грн на реконструкции парка «Киото»

Чиновники «Киевского центра развития городской среды» КГГА в ходе реконструкции парка «Киото», находящегося в Деснянском районе Киева, присвоили почти 15 млн грн.

Об этом сообщило Государственное бюро расследований.

По данным ГБР, в 2017 году служебные лица Центра провели тендер на закупку услуг по реконструкции Киевского парка «Киото». Ожидаемая стоимость составила 62,1 млн гривен. Победителем стало общество, которое предложило 49,4 млн гривен.

Выяснили, что работы по реконструкции на момент объявления тендера уже были выполнены. Обществу из городского бюджета перечислили 34,1 млн грн. Однако, по заключению судебной строительно-технической экспертизы, стоимость выполненных строительных работ составила 19,2 млн гривен.

По предварительным данным, действия должностных лиц КП «Киевский центр развития городской среды» нанесли ущерб почти на 15 млн гривен. Полную сумму убытков еще устанавливают.

15 сентября 2021 года провели обыски в офисах коммунального предприятия, по местам проживания бывших руководителей и служебных лиц центра, а также по местам проживания руководителей и подрядчиков. В ходе обысков изъяли вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность должностных лиц КГГА.

После проведения необходимых экспертиз будет решаться вопрос об уведомлении правонарушителей о подозрении.

Предварительная квалификация: злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия, а также присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные организованной группой в особо крупных размерах (ч. ч. 1, 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Согласно статье должностным лицам грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и конфискация имущества.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Криминал
Смотри также
Весь рынок:Криминал
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.