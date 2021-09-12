Межбанк: доллар подорожал на валютном рынке

Четверг на валютном межбанке прошел активно. И уже какой по счету день – в противостоянии курсовых интересов крупных игроков. Статистика межбанка продолжает радовать наблюдателей, так как объем сделок по Bloomberg за день превысил $200 млн.

Интересно, что Нацбанк сегодня решил взять паузу и даже не выходил на торги с уже традиционной покупкой $5 млн. И произошло это в тот момент, когда котировки естественным образом начали расти за счет увеличения спроса на валюту. Это косвенно подтверждает предположение аналитиков о том, что регулятор устраивает постепенный рост курса доллара. Порадовал рост официального курса и таможенников с налоговиками, а также экспортеров.

Спрос на валюту превышал предложение и котировки плавно росли. С утренних 26,62/26,64 к 11 часам доллар вырос до 26,65/26,67 гривен, а к 12 часам и до 26,665/26,685.

Многие покупатели надеялись, что это кратковременное явление и что к обеду ситуация изменится. Но сегодня этого не произошло. Небольшая нехватка валюты чувствовалась весь день и к 13 часам котировки доллара выросли до 26,685/26,705 гривен, а после обеда дошли даже до отметки 26,69/26,71.

Но затем покупателей уже становилось все меньше и продавцы чуть снизили свои аппетиты в части выставления ценников продаж доллара. Это отразилось на общем настроении рынка и к 15 часам доллар остановился на отметке 26,68/26,70 и продержался с очень малыми отклонениями в этих пределах уже до самого конца сессии.

Большинство участников рынка не склонны драматизировать сегодняшний рост котировок и считают, что это лишь ситуативные колебания без особых последствий для общего развития событий на валютном межбанке.

Главные события 16 сентября на валютном рынке:

1) Доллар вырос на 6 копеек — с утренних 26,62/26,64 гривен до 26,68/26,70 гривен к концу сессии.

2) Нацбанк не выходил сегодня на межбанк.

3) Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня находился на отметке 26,6557 гривен за доллар, а официальный курс на 17 сентября 2021 года установлен на уровне 26,6672 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 26,68 / 26,70

евро – 31,40/ 31,42

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1764 / 1,1765

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