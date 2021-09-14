Аналитики подсчитали, где больше всего регистрируют подержанные автомобили

С января по август 2021 года украинцы приобрели 584,5 тысячи подержанных автомобилей на внутреннем рынке. Еще 311,2 тысячи легковушек с пробегом привезли из-за границы.

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал у экспертов Института исследований авторынка, в каких областях больше всего покупали транспортные средства в 2021 году.

Напомним, что до марта 2021 года автомобилю присваивали код региона по месту регистрации нового владельца. Сегодня код региона определяется именно по месту совершения сделки.

Внутренние перепродажи:

больше всего перепродажи подержанных автомобилей с января по август 2021 года регистрировали в Киеве: 80,7 тыс. шт., что составляет 13,8% от общего количества заключенных в Украине сделок купли-продажи в течение этого периода;

на втором месте — Днепропетровская область (53,1 тыс. шт.) с долей 9,1%;

третью строчку занимает Киевская область (51,4 тыс. шт.) и долей 8,8%.

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Меньше всего перепродаж автомобилей зарегистрировали в Луганской (8,3 тыс. шт. доля 1,4%), Волынской (8,9 тыс. шт. доля 1,5%) и Кировоградской (11,3 тыс. шт. доля 1.9%) областях.

Импорт подержанных авто:

больше всего подержанные автомобили из-за рубежа с января по август 2021 года регистрировали также В Киеве. В столице в течение этого периода украинские номерные знаки получили 32 тысячи импортных легковушек с пробегом. Это 10,3% от общего количества ввезенных подержанных авто из-за рубежа за первые восемь месяцев 2021 года;

на втором месте — Львовская область (29 тыс. шт.), что составляет 9,3% от общего количества зарегистрированных импортных легковушек с пробегом;

на третьей строчке оказалась Киевская область (25 тыс. шт.) с долей 8%. Суммарно на город Киев и Киевскую область приходится 18,3% регистраций импортных легковушек с пробегом.

Меньше всего первых регистраций автомобилей с пробегом зафиксировали в Луганской (1,5 тыс. шт., доля 0,5%), Кировоградской (3,5 тыс. шт. доля 1,1%) и Херсонской (4 тыс. шт. доля 1,3%) областях.

Справка Finance.ua:

спрос на автомобили в интернете за три года, с июля 2018 года по июнь 2021 года, вырос в 1,5 раза. Чаще всего для продажи, покупки или аренды украинцы ищут в интернете ВАЗ — свыше 440 тыс. раз в месяц или 5,3 млн раз в год.

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