Аналитики подсчитали, где больше всего регистрируют подержанные автомобили

С января по август 2021 года украинцы приобрели 584,5 тысячи подержанных автомобилей на внутреннем рынке. Еще 311,2 тысячи легковушек с пробегом привезли из-за границы.
Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал у экспертов Института исследований авторынка, в каких областях больше всего покупали транспортные средства в 2021 году.
Напомним, что до марта 2021 года автомобилю присваивали код региона по месту регистрации нового владельца. Сегодня код региона определяется именно по месту совершения сделки.
Внутренние перепродажи:
Меньше всего перепродаж автомобилей зарегистрировали в Луганской (8,3 тыс. шт. доля 1,4%), Волынской (8,9 тыс. шт. доля 1,5%) и Кировоградской (11,3 тыс. шт. доля 1.9%) областях.
Импорт подержанных авто:
Меньше всего первых регистраций автомобилей с пробегом зафиксировали в Луганской (1,5 тыс. шт., доля 0,5%), Кировоградской (3,5 тыс. шт. доля 1,1%) и Херсонской (4 тыс. шт. доля 1,3%) областях.
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