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Кто работает с международными системами денежных переводов

Кто работает с международными системами денежных переводов

Системы денежных переводов позволяют проводить транзакции как в пределах Украины, так и между разными странами, организуя отправку и получение денежных средств в иностранной валюте практически в любой стране мира.

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, исследовал, кто работает с международными системами денежных переводов.

В Украине услуги по отправке или получению международных переводов предоставляют почти все банки, работающие в розничном сегменте.

С наибольшим количеством международных систем денежных переводов работает ПриватБанк.

Также услуги по переводам за рубеж и из-за рубежа предоставляют небанковские финансовые компании, например, «Украинская финансовая группа» (УФГ), тесно сотрудничающая с Western Union и MoneyGram.

Справка Finance.ua:

  • В Украине перевод средств производится в основном с помощью двух основных технологий:
  • P2P-переводы (или P2P-платежи) – денежный перевод с карты отправителя на карту, номер телефона, email или расчетный счет получателя.
  • Система электронных платежей (СЭП) Национального банка Украины, запущенная в 1993 году, позволяет проводить платежи между подключенными к ней коммерческими банками с использованием полного перечня реквизитов.

Больше о системах денежных переводов и комиссиях читайте в материале – С помощью чего лучше переводить деньги в Украине и за рубеж 💸

По материалам Finance.UA
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