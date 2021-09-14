Системы денежных переводов позволяют проводить транзакции как в пределах Украины, так и между разными странами, организуя отправку и получение денежных средств в иностранной валюте практически в любой стране мира.
Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, исследовал, кто работает с международными системами денежных переводов.
В Украине услуги по отправке или получению международных переводов предоставляют почти все банки, работающие в розничном сегменте.
С наибольшим количеством международных систем денежных переводов работает ПриватБанк.
Также услуги по переводам за рубеж и из-за рубежа предоставляют небанковские финансовые компании, например, «Украинская финансовая группа» (УФГ), тесно сотрудничающая с Western Union и MoneyGram.
Больше о системах денежных переводов и комиссиях читайте в материале – С помощью чего лучше переводить деньги в Украине и за рубеж 💸
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