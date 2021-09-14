Системы денежных переводов позволяют проводить транзакции как в пределах Украины, так и между разными странами, организуя отправку и получение денежных средств в иностранной валюте практически в любой стране мира.

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, исследовал, кто работает с международными системами денежных переводов.

В Украине услуги по отправке или получению международных переводов предоставляют почти все банки, работающие в розничном сегменте.

С наибольшим количеством международных систем денежных переводов работает ПриватБанк.

Также услуги по переводам за рубеж и из-за рубежа предоставляют небанковские финансовые компании, например, «Украинская финансовая группа» (УФГ), тесно сотрудничающая с Western Union и MoneyGram.

Справка Finance.ua:

В Украине перевод средств производится в основном с помощью двух основных технологий:

P2P-переводы (или P2P-платежи) – денежный перевод с карты отправителя на карту, номер телефона, email или расчетный счет получателя.

Система электронных платежей ( СЭП ) Национального банка Украины, запущенная в 1993 году, позволяет проводить платежи между подключенными к ней коммерческими банками с использованием полного перечня реквизитов.

Больше о системах денежных переводов и комиссиях читайте в материале – С помощью чего лучше переводить деньги в Украине и за рубеж 💸