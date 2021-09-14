Citroen будет выпускать бюджетные кроссоверы

Компания Citroen показала изображение-тизер своего нового кроссовера, который будет позиционироваться как бюджетная модель. Официальная премьера этой новинки состоится в ближайшие дни.
До сих пор Citroen не позиционировал свои автомобили как бюджетные. Но, как говорили древние, все меняется. Для того, чтобы оставаться «на плаву», французской компании приходится идти в ногу со временем. То есть не только присутствовать в развивающихся странах, но и учитывать вкусы и финансовые возможности их жителей.
Именно поэтому Citroen разработал бюджетный кроссовер. Он будет продаваться в странах Южной Америки и Азии. Что же касается Европы, если он там и появится, то в сильно измененном виде, и вряд ли он будет в этом случае бюджетным.
Самый доступный паркетник Citroen построен на упрощенной модификации модульной платформы CMP. В его дизайне, судя по всему, будет заметно влияние новых европейских моделей Citroen.
В линейку двигателей войдут несколько силовых агрегатов. Базовым будет четырехцилиндровый 1,6 л мотор мощностью 118 л.с., который работает вместе с пятиступенчатой механической коробкой передач или с шестискоростным автоматом.
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