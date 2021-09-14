0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 14 0

Citroen будет выпускать бюджетные кроссоверы

Citroen будет выпускать бюджетные кроссоверы

Компания Citroen показала изображение-тизер своего нового кроссовера, который будет позиционироваться как бюджетная модель. Официальная премьера этой новинки состоится в ближайшие дни.

До сих пор Citroen не позиционировал свои автомобили как бюджетные. Но, как говорили древние, все меняется. Для того, чтобы оставаться «на плаву», французской компании приходится идти в ногу со временем. То есть не только присутствовать в развивающихся странах, но и учитывать вкусы и финансовые возможности их жителей.

Именно поэтому Citroen разработал бюджетный кроссовер. Он будет продаваться в странах Южной Америки и Азии. Что же касается Европы, если он там и появится, то в сильно измененном виде, и вряд ли он будет в этом случае бюджетным.

Самый доступный паркетник Citroen построен на упрощенной модификации модульной платформы CMP. В его дизайне, судя по всему, будет заметно влияние новых европейских моделей Citroen.

В линейку двигателей войдут несколько силовых агрегатов. Базовым будет четырехцилиндровый 1,6 л мотор мощностью 118 л.с., который работает вместе с пятиступенчатой механической коробкой передач или с шестискоростным автоматом.

По материалам autonews.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.