В Oppo планируют разместить камеру на боковой грани смартфона

Все давно привыкли, что в смартфонах есть основная камера на тыльной стороне и фронтальная на передней. Фронтальная иногда может быть реализована необычными способами, но суть в целом сохраняется. А как насчет камеры на боковой грани?
Такое решение описывает свежий патент Oppo. Патент был подан в феврале, а одобрен сегодня. Документ называется «Электронное устройство и метод управления направлением захвата изображения для него».
Согласно идее Oppo, камера на боковой грани нужна вовсе не для оригинальности. Такое решение должно позволить лучше справляться со сценариями, когда нужно снять движущийся объект. И камера сбоку позволит делать это, не перемещая смартфон.
Изюминка в том, что на самом деле речь не о дополнительной полноценной камере. На боковой грани разместится только объектив. Внутри же будет размещена система зеркал, что позволяет основному модулю задействовать или объектив в блоке основной камеры на задней крышке, или боковой объектив.
Это должно снизить затраты, так как не нужен ни сам дополнительный датчик, ни место для его размещения.
Учитывая специфичность идеи, вовсе не факт, что она когда-либо будет реализована в серийном продукте.
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