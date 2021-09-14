Как и когда уплачивать сбор по одноразовому добровольному декларированию

Finance.ua как портал, который осведомлен о налоговых нововведениях, рассказывает, каким образом и по каким реквизитам бюджетного счета уплатить сумму сбора по одноразовому (специальному) добровольному декларированию.
Что надо знать? По данным налоговиков, после получения от плательщика «Отчетной»/«Отчетной новой»/«Уточняющей» одноразовой (специальной) добровольной декларации в Электронный кабинет (приватную его часть) плательщику будет отправлено уведомление. Там будут указаны реквизиты для уплаты сбора по одноразовому добровольному декларированию по соответствующей территории с указанием сгенерированного QR-кода за кодом платежа 11011100.
При сканировании QR-кода на смартфоне пользователя автоматически будет открываться мобильное приложение банка со сформированными реквизитами счетов для уплаты сбора.
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В случае если плательщиком был изменен адрес в соответствии с «Новой отчетной» или «Уточняющей» декларацией плательщику будет отправлено уведомление с обновленными реквизитами для уплаты суммы сбора.
В Электронном кабинете обеспечено автоматическое заполнение платежного поручения на основании данных плательщика.
Сроки. Оплатить сбор по одноразовому добровольному декларированию декларант должен в течение 30 календарных дней с даты его подачи.
Если декларант выбрал ставку сбора, которая предусматривает уплату такого платежа тремя равными частями, он должен платить таким образом:
Если декларант подает уточняющую одноразовую добровольную декларацию:
Если сбор не будет уплачен или будет уплачен в неполном объеме, такая декларация считается неподанной, а на декларанта не распространяются предусмотренные этим подразделением государственные гарантии и освобождение от ответственности.
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