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Как и когда уплачивать сбор по одноразовому добровольному декларированию

Как и когда уплачивать сбор по одноразовому добровольному декларированию

Finance.ua как портал, который осведомлен о налоговых нововведениях, рассказывает, каким образом и по каким реквизитам бюджетного счета уплатить сумму сбора по одноразовому (специальному) добровольному декларированию.

Что надо знать? По данным налоговиков, после получения от плательщика «Отчетной»/«Отчетной новой»/«Уточняющей» одноразовой (специальной) добровольной декларации в Электронный кабинет (приватную его часть) плательщику будет отправлено уведомление. Там будут указаны реквизиты для уплаты сбора по одноразовому добровольному декларированию по соответствующей территории с указанием сгенерированного QR-кода за кодом платежа 11011100.

При сканировании QR-кода на смартфоне пользователя автоматически будет открываться мобильное приложение банка со сформированными реквизитами счетов для уплаты сбора.

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В случае если плательщиком был изменен адрес в соответствии с «Новой отчетной» или «Уточняющей» декларацией плательщику будет отправлено уведомление с обновленными реквизитами для уплаты суммы сбора.

В Электронном кабинете обеспечено автоматическое заполнение платежного поручения на основании данных плательщика.

Сроки. Оплатить сбор по одноразовому добровольному декларированию декларант должен в течение 30 календарных дней с даты его подачи.

Если декларант выбрал ставку сбора, которая предусматривает уплату такого платежа тремя равными частями, он должен платить таким образом:

  • первый платеж – в течение 30 календарных дней с даты подачи одноразовой добровольной декларации;
  • второй платеж – до 1 ноября 2023 года;
  • третий платеж – до 1 ноября 2024 года.

Если декларант подает уточняющую одноразовую добровольную декларацию:

  • если сумма сбора по одноразовому добровольному декларированию, которая определена в уточняющей декларации, меньше суммы сбора, уплаченной на основании предварительно поданной одноразовой добровольной декларации, возврат излишне уплаченной суммы сбора производится в порядке, определенном статьей 43 Налогового кодекса Украины;
  • если сумма сбора больше суммы, уплаченной на основании предварительно поданной одноразовой добровольной декларации, декларант, который подал соответствующую декларацию, обязан уплатить сумму недоплаты сбора в размере такой разницы в течение 30 календарных дней с даты подачи уточняющей декларации.

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Если сбор не будет уплачен или будет уплачен в неполном объеме, такая декларация считается неподанной, а на декларанта не распространяются предусмотренные этим подразделением государственные гарантии и освобождение от ответственности.

По материалам Finance.UA
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