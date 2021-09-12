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Как новые штаммы COVID-19 повлияют на курс доллара, ВВП и инфляцию в Украине: оценка Минфина

Как новые штаммы COVID-19 повлияют на курс доллара, ВВП и инфляцию в Украине: оценка Минфина

Дальнейшие мутации коронавируса и их распространение в мире и Украине могут привести к более медленному восстановлению экономики после карантина, в частности к более высокой инфляции, медленному росту ВВП.

Об этом говорится в анализе фискальных рисков на 2022 год, которые подготовило и обнародовало Министерство финансов.

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«В противовес базовому сценарию, по этому альтернативному сценарию предполагается, что определенной стабилизации ситуации с распространением вируса удастся достичь только по мере приобретения естественного иммунитета. Вероятность этого сценария оценивается выше средней», — объясняют в Минфине.

Там отмечают, что сложности в борьбе с пандемией приведут к дальнейшему развитию неопределенности в экономике, что будет сдерживать как потребление, так и инвестиции.

«В целом, по этому сценарию только с 2023 года инвестиционный спрос будет опережать другие составляющие спроса и превысит уровень докризисного 2019 года», — говорится в документе Минфина.

В отличие от базового сценария, при таких условиях ВВП Украины будет восстанавливаться медленнее и возрастет в 2022 году на 2,6% (против 3,8% заложенных в основном сценарии, на котором Минфин и строил бюджет на следующий год).

Инфляция, в случае реализации альтернативного сценария, в следующем году составит 6,4% (против 6,2%, которые заложены в базовый сценарий), среднегодовой курс доллара — 28,4 грн (против 28,6 грн в базовом сценарии), уровень безработицы — 8,9% (против 8,5%), рост экспорта и импорта составит 5,1% и 7,5% (против 6,5% и 9,2% соответственно).

В Минфине добавляют, что сохранение высокой затратности производства приведет к тому, что полученные средства преимущественно будут направляться на текущие нужды, в частности на оплату труда, темпы роста которой будут несколько ниже темпов базового сценария.

Затратность обусловлена ростом мировых цен на основные экспортные товары в условиях минимальной разницы между ценой и себестоимостью национальной продукции, большей энергоемкостью и материалоемкостью украинской продукции.

Напоминаем:

Правительство 15 сентября согласовало и направило на рассмотрение парламента проект бюджета на 2022 год. Документ построен на прогнозе роста экономики в 2022 году на 3,8%, оживлении международной торговли, которые позволят государству аккумулировать дополнительные ресурсы в виде налогов.

По материалам Украинская правда
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