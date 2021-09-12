На Житомирщине разоблачили растрату почти миллиона госсредств во время ремонта дорог

Правоохранители объявили подозрение в завладении бюджетными средствами директору подрядного предприятия, выполнявшего ремонт дорог в нескольких селах Житомирского района.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Житомирской области.
Проведенные экспертами строительно-технические экспертизы показали значительное завышение объемов фактически выполненных работ и расходов на них.
“Установлено, что обществу из-за завышенной стоимости выполненных работ безосновательно было перечислено более 950 тысяч гривен”, – говорится в сообщении.
Следователи уведомили 62-летнего директора о том, что он подозревается в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах. Ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.
Ранее сообщалось, что на Херсонщине бывшему председателю поселкового совета, а ныне депутату одного из местных советов, объявлено подозрение в незаконном завладении более миллиона бюджетных средств, которые были предназначены на капитальный ремонт дорог.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Forbes назвал 15 самых комфортных банков УкраиныВчера, 15:15 - 3591 11
Витренко рассказал, как снизить рекордно высокие цены на газ в ЕвропеВчера, 16:15 - 1640 7
Индекс iPhone: сколько нужно работать в разных странах, чтобы купить iPhone 13 (инфографика)3 ч. назад - 1443 6
Украина может получить системы ПВО «Железный купол»11 ч. назад - 815 6
Прожиточный минимум поднимут с 2022 года7 ч. назад - 1144 4
Пособие по безработице будут выплачивать по-новомуВчера, 17:00 - 2538 1
Самые высокооплачиваемые профессии: кого искали работодатели (инфографика)8 ч. назад - 2234
GM презентовал альтернативу Nissan Leaf за 5000 долларов (Фото)13 ч. назад - 2210
Эксперты спрогнозировали, как возможный локдаун повлияет на зарплаты и курс доллараВчера, 21:01 - 1942 2
Витренко рассказал, как снизить рекордно высокие цены на газ в ЕвропеВчера, 16:15 - 1640 7
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)Позавчера, 10:46 - 129
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 706 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 445
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 681 4
Илон Маск анонсировал робота-гуманоида Tesla Bot (фото)20.08.2021, 10:10 - 1998