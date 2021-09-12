По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» больше, чем «Продам» (45,454 млн грн и 44,869 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений «Продам» больше, чем «Куплю» (44 и 42), максимальный курс продажи доллара 26,80 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,69−26,70 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 86 активных заявок по доллару на сумму 90,323 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:
26,8000 — 20 000
26,7000 — 30 000
26,7000 — 100 000
26,7000 — 70 000
26,7000 — 27 000
26,7000 — 20 000
26,7000 — 55 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:
26,6800 — 3 000
26,7000 — 22 222
26,7000 — 15 000
26,7100 — 55 000
26,7100 — 10 500
26,7100 — 50 000
26,7100 — 72 222
Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 26,7304 грн.
Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 26,6860 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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