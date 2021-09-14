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Проверка договора с застройщиком: на что обратить внимание (инфографика)

Проверка договора с застройщиком: на что обратить внимание (инфографика)

Инвестирование средств в строительство жилья имеет свои преимущества, среди которых и возможность сэкономить, современные технологии строительства, свободная планировка и тому подобное. Но не следует забывать и о рисках, ведь до окончания строительства лицо является собственником только материалов, оборудования и т. п., которые были использованы в процессе этого строительства.

Finance.ua как портал, который заботится о безопасности ваших средств, рассказывает, на что стоит обратить внимание при проверке договора с застройщиком.

Как все происходит? Как отмечают в Бюро бесплатной правовой помощи, приняв решение инвестировать средства в новостройку, стоит проверить наличие разрешительных документов на строительство и содержание, наличие прав на земельный участок, который застраивается, а также собрать и детально проанализировать информацию о заказчике строительства, генподрядчике и продавце. После этого необходимо внимательно проанализировать текст договора с застройщиком перед его заключением.

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В частности, следует внимательно ознакомиться с текстом самого договора и обратить внимание на следующее:

  • предмет договора: должен быть определен строительный адрес будущего объекта строительства, нумерация квартиры, общая и жилая площадь, этаж, на котором размещается квартира, технические характеристики, коммуникации, и тому подобное; очень хорошо как приложение к договору иметь также графическое планирование будущего жилья с названиями и площадями всех помещений;
  • цена жилья должна быть фиксированной и желательно с подробным расчетом платежей как приложением к договору; если цена слишком занижена по сравнению с рыночной, то это должно насторожить, ведь заказчик строительства прежде всего имеет целью получение прибыли от продажи жилья, поэтому есть вероятность, что он вообще не собирается его строить или может осуществить двойную продажу квартир;
  • права и обязанности сторон: должен быть четкий и исчерпывающий перечень прав и обязанностей для сторон договора, следует избегать размытых и непонятных формулировок;
  • сроки выполнения условий договора: должны быть реальные и четко определены сроки уплаты инвестором взносов, а также срок сдачи объекта в эксплуатацию, срок передачи жилья инвестору и оформления права собственности;

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  • ответственность сторон и возмещение понесенных убытков: следует обязательно прописать ответственность сторон за расторжение договора по инициативе одной из сторон, а также за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий договора;
  • возможность внесения изменений в договор: следует исключить возможность заказчика строительства вносить изменения в договор в одностороннем порядке по собственному усмотрению;
  • лицо подписанта договора от имени заказчика и правовые основания, на которых он действует.

Кроме того, если потенциальный инвестор не согласен с некоторыми пунктами договора или они изложены непонятно и допускают двоякую трактовку, следует согласовывать с заказчиком внесение корректив в текст договора. Если договор не устраивает, не следует его подписывать вообще.

Юридическое сопровождение. Эксперты отмечают, что процесс инвестирования средств в строительство является сложным и длительным по сравнению с покупкой жилья на вторичном рынке. Ведь в последнем случае для подготовки и оформления соответствующих документов на право собственности вполне достаточно несколько дней, а в случае вложения средств в будущее жилье следует запастись терпением, в лучшем случае на несколько лет.

Поэтому специалисты советуют все же воспользоваться услугами юриста, который будет сопровождать процесс инвестирования и проверять все необходимые документы и законность строительства на всех его этапах.

По материалам Finance.UA
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