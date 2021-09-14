Проверка договора с застройщиком: на что обратить внимание (инфографика)

Инвестирование средств в строительство жилья имеет свои преимущества, среди которых и возможность сэкономить, современные технологии строительства, свободная планировка и тому подобное. Но не следует забывать и о рисках, ведь до окончания строительства лицо является собственником только материалов, оборудования и т. п., которые были использованы в процессе этого строительства.
Finance.ua как портал, который заботится о безопасности ваших средств, рассказывает, на что стоит обратить внимание при проверке договора с застройщиком.
Как все происходит? Как отмечают в Бюро бесплатной правовой помощи, приняв решение инвестировать средства в новостройку, стоит проверить наличие разрешительных документов на строительство и содержание, наличие прав на земельный участок, который застраивается, а также собрать и детально проанализировать информацию о заказчике строительства, генподрядчике и продавце. После этого необходимо внимательно проанализировать текст договора с застройщиком перед его заключением.
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В частности, следует внимательно ознакомиться с текстом самого договора и обратить внимание на следующее:
Кроме того, если потенциальный инвестор не согласен с некоторыми пунктами договора или они изложены непонятно и допускают двоякую трактовку, следует согласовывать с заказчиком внесение корректив в текст договора. Если договор не устраивает, не следует его подписывать вообще.
Юридическое сопровождение. Эксперты отмечают, что процесс инвестирования средств в строительство является сложным и длительным по сравнению с покупкой жилья на вторичном рынке. Ведь в последнем случае для подготовки и оформления соответствующих документов на право собственности вполне достаточно несколько дней, а в случае вложения средств в будущее жилье следует запастись терпением, в лучшем случае на несколько лет.
Поэтому специалисты советуют все же воспользоваться услугами юриста, который будет сопровождать процесс инвестирования и проверять все необходимые документы и законность строительства на всех его этапах.
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