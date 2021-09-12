Крупнейшая в мире сеть кинотеатров будет продавать билеты за разные криптовалюты

Крупная американская сеть кинотеатров АМС будет принимать не только Bitcoin, как и анонсировала ранее, но и другие криптовалюты – Ethereum, Litecoin и Bitcoin Cash.
Об этом в своем Twitter заявил СЕО AMC Entertainment Адам Арон.
«Криптоэнтузиасты, вы, вероятно, знаете, что АМС объявил, что мы будем принимать Bitcoin для оплаты онлайн-билетов и концессионных платежей к концу 2021 года. Сегодня я могу подтвердить, что, когда мы это сделаем, мы также ожидаем, что мы аналогичным образом будем принимать Ethereum, Litecoin и Bitcoin Cash», – написал Арон в Твиттере.
Cryptocurrency enthusiasts: you likely know
AMCTheatres</a> has announced we will accept Bitcoin for online ticket and concession payments by year-end 2021. I can confirm today that when we do so, we also expect that we similarly will accept Ethereum, Litecoin and Bitcoin Cash. <a href="https://t.co/uKcFyQotoJ">pic.twitter.com/uKcFyQotoJ</a></p>— Adam Aron (CEOAdam) September 16, 2021
Ранее сообщалось, что AMC Theatres планирует запустить технологию получения оплаты за билеты в кино в Bitcoin до конца 2021 года. Таким образом, AMC Theatres может стать первой в мире сетью кинотеатров, которая будет продавать билеты за Bitcoin.
Тогда СМИ отмечали, что таким образом AMC ищет новые способы увеличения продаж и пытается оправиться от пандемии COVID-19.
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