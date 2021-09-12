Крупнейшая в мире сеть кинотеатров будет продавать билеты за разные криптовалюты

Крупная американская сеть кинотеатров АМС будет принимать не только Bitcoin, как и анонсировала ранее, но и другие криптовалюты – Ethereum, Litecoin и Bitcoin Cash.

Об этом в своем Twitter заявил СЕО AMC Entertainment Адам Арон.

«Криптоэнтузиасты, вы, вероятно, знаете, что АМС объявил, что мы будем принимать Bitcoin для оплаты онлайн-билетов и концессионных платежей к концу 2021 года. Сегодня я могу подтвердить, что, когда мы это сделаем, мы также ожидаем, что мы аналогичным образом будем принимать Ethereum, Litecoin и Bitcoin Cash», – написал Арон в Твиттере.

Ранее сообщалось, что AMC Theatres планирует запустить технологию получения оплаты за билеты в кино в Bitcoin до конца 2021 года. Таким образом, AMC Theatres может стать первой в мире сетью кинотеатров, которая будет продавать билеты за Bitcoin.

Тогда СМИ отмечали, что таким образом AMC ищет новые способы увеличения продаж и пытается оправиться от пандемии COVID-19.