Украина отменила самоизоляцию для иностранцев при транзитном въезде

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал в Государственной пограничной службе, что отменена самоизоляция для иностранцев, которые находятся в стране в транзитном режиме и должны покинуть ее в течение 48 часов.

Изменения вступят в силу с 20 сентября.

С целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, постановлением ККМУ от 13 сентября 2021 г. № 954 внесены изменения в Постановление КМУ от 9 декабря 2020 г. № 1236.

В частности, с 20 сентября иностранцы и лица без гражданства, которые въезжают в Украину с целью транзита и имеют документы, подтверждающие выезд из страны в течение 48 часов, освобождаются от самоизоляции и, соответственно, установки приложения Вдома и прохождения тестирования в Украине.

Неизменной остается для всех иностранных граждан и обладателей вида на жительство независимо от страны прибытия для въезда в Украину необходимость иметь полис (свидетельство, сертификат) страхования, выданный страховой компанией, зарегистрированной в Украине, который покрывает расходы, связанные с лечением COVID-19, обсервацией, и действует на весь срок пребывания в Украине.

Также всем иностранным гражданам, владельцам вида на жительство, а также лицам без гражданства при прибытии в Украину нужно иметь один из указанных документов:

документ, подтверждающий получение одной или нескольких доз вакцины против COVID -19, которая включена ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях;

или иностранный COVID -сертификат, подтверждающий вакцинацию от COVID -19 вакцинами, которые включены ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях,

отрицательный результат тестирования на COVID -19 методом ПЦР или выздоровления лица от COVID -19; или

отрицательный результат ПЦР теста или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS -CoV-2, сделанный не более чем за 72 часа до въезда.

Справки о тестировании и вакцинации не требуются от детей до 12 лет.

Иностранные граждане с 18 лет, которые не прошли вакцинацию от коронавируса и пересекают государственную границу на въезд, обязаны иметь отрицательный результат теста и устанавливать мобильное приложение для контроля самоизоляции Вдома независимо от срока пребывания на территории Украины.

Самоизоляция не применяется, если в течение 72 часов с момента въезда пройти ПЦР-тестирование или сделать экспресс-тест на антиген и получить отрицательный результат.

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