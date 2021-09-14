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Компания Volkswagen представила полноприводный ID.4 (фото)

Компания Volkswagen выпустила новую версию своего электрического кроссовера с системой полного привода ID.4 AWD, которая имеет запас хода в 400 км. «Заряженное» исполнение Volkswagen ID.4 Pro S AWD сможет проезжать на одной зарядке 386,2 км

Согласно данным, ID.4 Pro AWD имеет расход топлива в смешанном режиме 2,4 литра на 100 км пути, а для ID.4 Pro S AWD показатель составляет 2,5 литра на 100 км пути. Обе модели с полным приводом выдают общую мощность 295 лошадиных сил и 460 Нм крутящего. В автомобилях установлена аккумуляторная батарея общей емкостью 82 киловатт-часа. Система поддерживает зарядку мощностью 125 киловатт, с помощью которой заряд с 5 до 80 процентов пополняется примерно за 38 минут.

Volkswagen ID.4 Pro AWD стоит от 43 675 долларов, а Pro S AWD – от 48 175 долларов. Оба по-прежнему имеют право на получение федеральной налоговой льготы в размере 7 500 долларов. Для обеих моделей прибавка к версии с задним приводом составляет 3 680 долларов. Покупатели также получают три года неограниченной зарядки от сети Electrify America.

По материалам MMR
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