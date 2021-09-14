Компания Volkswagen представила полноприводный ID.4 (фото)

Компания Volkswagen выпустила новую версию своего электрического кроссовера с системой полного привода ID.4 AWD, которая имеет запас хода в 400 км. «Заряженное» исполнение Volkswagen ID.4 Pro S AWD сможет проезжать на одной зарядке 386,2 км
Согласно данным, ID.4 Pro AWD имеет расход топлива в смешанном режиме 2,4 литра на 100 км пути, а для ID.4 Pro S AWD показатель составляет 2,5 литра на 100 км пути. Обе модели с полным приводом выдают общую мощность 295 лошадиных сил и 460 Нм крутящего. В автомобилях установлена аккумуляторная батарея общей емкостью 82 киловатт-часа. Система поддерживает зарядку мощностью 125 киловатт, с помощью которой заряд с 5 до 80 процентов пополняется примерно за 38 минут.
Volkswagen ID.4 Pro AWD стоит от 43 675 долларов, а Pro S AWD – от 48 175 долларов. Оба по-прежнему имеют право на получение федеральной налоговой льготы в размере 7 500 долларов. Для обеих моделей прибавка к версии с задним приводом составляет 3 680 долларов. Покупатели также получают три года неограниченной зарядки от сети Electrify America.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зарплаты в Польше возрастут в следующем годуПозавчера, 21:02 - 1240 14
Skoda приостановит производство авто из-за дефицита чиповВчера, 01:29 - 1049 9
В Киеве начали действовать новые стандарты в транспортеВчера, 11:03 - 2476 7
Укрпочта запускает первые почтоматы (видео)Вчера, 13:00 - 966 4
В Киеве начали делать платной парковку на улицах: 5 грн в час, 70 грн в день (список улиц)Вчера, 19:07 - 1046 3
В Киеве начали действовать новые стандарты в транспортеВчера, 11:03 - 2476 7
Правительство предполагает падение гривны в 2022 году — проект госбюджетаВчера, 09:00 - 1603
Выявлен факт неприменения РРО при продаже продуктов через сеть магазинов на сумму более 43 млн гривенВчера, 14:34 - 1577
Миллиардер Рэй Далио назвал условие краха BitcoinВчера, 04:33 - 1440
В Европе закрылись два завода из-за дорогого газаВчера, 12:22 - 1131
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)Вчера, 12:10 - 205
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 175
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 825 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 529
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 710 5