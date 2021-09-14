Интерес к электрокарам среди украинцев увеличился вдвое за три года

В этом году интерес к электрокарам увеличился вдвое по сравнению с 2018 годом. Тренд остается растущим, что создает предпосылки для роста спроса на этот тип авто и в будущем.
Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал у консалтинговой компании «Ольшанский и Партнеры», какие электрокары ищут украинцы.
Украинцы ищут электрокары в интернете в среднем 511 тыс. раз в месяц (6,1 млн раз в год). Это 1,3% от общего спроса на онлайн-рынке автомобилей.
Самый популярный электрокар среди украинцев — Tesla. В среднем этот бренд ищут в Google более 275 тыс. раз в месяц или 3,3 млн раз в год. При этом доля запросов с намерением купить на Tesla выше средней на рынке — 18,6% (более 51 тыс. запросов в месяц или 612 тыс. запросов в год).
Второй по популярности бренд электрокаров — BMW. С 2018 года спрос на электрокары BMW увеличился на 116% (с 31 до 67 тыс. хапитов в месяц).
Однако самый быстрый по темпу роста бренд электрокаров — Porsche. Спрос на него за три года вырос на 1250% (с 1,7 тыс. запросов до 24 тыс. запросов в месяц).
Динамика онлайн-спроса на ТОП-10 электрокаров по брендам. График: «Ольшанский и Партнеры»
Спрос на ТОП-5 брендов электромобилей растет из года в год с колоссальной скоростью. Это говорит о том, что доля спроса на электромобили будет только расти, и все больше украинцев будут искать автомобили с электродвигателем.
Темп рост спроса на автомобили в Интернете за 3 года. График: «Ольшанский и партнеры»
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