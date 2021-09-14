Huawei запатентовала гибкий смартфон с семью дисплеями

Инженеры Huawei представили концептуальный дизайн смартфона с гибким экраном, который состоит сразу из семи сегментов. Помимо оригинального форм-фактора, гаджет может обзавестись продвинутой основной камерой с перископическим модулем.
Документ описывает конструкцию смартфона, оснащённого гибким экраном с тремя линиями складывания. Таким образом, пользователь сможет менять форм-фактор устройства по своему желанию в зависимости от сценария работы. Для регулировки громкости компания предлагает использовать виртуальные кнопки, которые будут размещены на боковой грани аппарата. Там же будут располагаться и виртуальные клавиши быстрого вызова приложений «Телефон» и «Камера».
Изображение: LetsGoDigital
В патенте отмечается, что контент может выводиться на каждую область автономно, а сам гаджет оснащён датчиками, способными измерять угол сгибания каждой части экрана, тем самым адаптируя интерфейс системы под текущую форму устройства. На схематических изображениях показано, что смартфон оснащается четырьмя датчиками основной камеры. При этом в устройстве используется перископический объектив с переменным фокусным расстоянием.
Пока неизвестно, планирует ли Huawei в перспективе выпустить подобное устройство на рынок.
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