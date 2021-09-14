Регистрация офиса в квартире: будет ли льгота по налогу на недвижимое имущество

Физическое лицо — учредитель юридического лица не может применить льготу по уплате налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, к объекту жилой недвижимости, по адресу которого зарегистрировано данное юридическое лицо.
Об этом сообщают в Главном управлении ГНС во Львовской области.
«Льготы по уплате налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, не предоставляются, в частности, на объекты налогообложения, используемые их владельцами с целью получения доходов (сдаются в аренду, лизинг, используются в предпринимательской деятельности)», — сказано в сообщении.
Отмечается, что налогоплательщики с целью проведения налогового контроля подлежат регистрации или постановке на учет в контролирующих органах по местонахождению юридического лица, обособленных подразделений юридического лица, месту проживания лица, а также по местонахождению их подразделений, движимого и недвижимого имущества, объектов налогообложения или объектов, связанных с налогообложением или через которые осуществляется деятельность.
Налоговым адресом налогоплательщика-физического лица признается место его проживания, по которому он берется на учет в качестве налогоплательщика в контролирующем органе.
Налоговым адресом юридического лица (обособленного подразделения юридического лица) является местонахождение такого юридического лица, сведения о чем содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований.
При этом, местонахождением юридического лица является фактическое место ведения деятельности или расположения офиса, из которого ведется ежедневное управление деятельностью юридического лица (преимущественно находится руководство) и осуществление управления и учета.
Следовательно, физическое лицо — учредитель юридического лица не может применить льготу по уплате налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, к объекту жилой недвижимости, по адресу которого зарегистрировано данное юридическое лицо.
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