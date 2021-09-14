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Samsung представил монитор для видеоконференций

Samsung представил монитор для видеоконференций

Южнокорейская компания Samsung Electronics Co. представила монитор S40VA, удобный для проведения видеоконференций на фоне продолжающейся пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Yonhap.

Диагональ IPS экрана составляет 61 см, а максимальный угол обзора равен 178 градусам.

Кроме того, устройство имеет выдвижную веб-камеру и микрофон сверху дисплея, что позволяет потребителям при необходимости ими пользоваться. При этом динамики встроены внутри монитора.

Стоимость одного экземпляра, который, в частности, будет доступен на европейском рынке, составляет 324 доллара США.


Фото: Yonhap

По материалам Укринформ
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